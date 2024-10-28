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Эксперт объяснила риски грейс-периода по кредитной карте

Эксперт объяснила риски грейс-периода по кредитной карте - 28.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснила риски грейс-периода по кредитной карте

Возможность воспользоваться деньгами банка бесплатно в рамках грейс-периода привлекает многих, но использовать этот инструмент можно лишь при строгом соблюдении | 28.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Возможность воспользоваться деньгами банка бесплатно в рамках грейс-периода привлекает многих, но использовать этот инструмент можно лишь при строгом соблюдении финансовой дисциплины. Об этом агентству “Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Первое, на что необходимо обращать внимание перед оформлением кредитной карты с "грейс", - это перечень трат, включенных в покрытие льготного беспроцентного периода."Нередко в списке исключений - операции по пополнению электронных кошельков, погашению других кредитов со счета "кредитки", переводы частным лицам и самому себе на дебетовый счет", - перечислила эксперт.Полный перечень исключений из покрытия грейс-периода есть в кредитном договоре в разделе тарифов на обслуживание.Также нужно внимательно изучать иные договорные условия.Так, удлиненный грейс-период может действовать как промо-акция: только ограниченный период времени и лишь для новых клиентов.Иногда срок отсчета "грейс" может течь не с даты покупки, а с даты активации карты, предупреждает эксперт.Также возможность снятия наличных с сохранением льготного периода может действовать лишь определённый период и иметь месячный лимит по сумме.Чтобы не упустить все значимые моменты, необходимо внимательно изучать все условия договора, уточнять непонятные формулировки.В среднем грейс-период длится минимум 55 и до 180 дней (в некоторых случаях до 360 дней).В случае, когда грейс-период "привязан" к расчётному периоду (к дате активации карты),расчетный период - один месяц, в конце которого банк формирует выписку, в которой отражает все операции по счету, размер потраченных средств, срок их беспроцентного возврата и размер платежа для сохранения грейс-периода.Чем позже в расчетном периоде будут покупки по карте, тем меньше времени остается на беспроцентный возврат средств.Такие условия, по словам Ольги Дайнеко. подойдут для регулярных, но небольших расходов в рамках вашего текущего бюджета.Когда грейс-период "привязан" к дате расходной операции, отсчет начинается с даты покупки. По каждой покупке/расходованию средств будет свой срок возврата.Этот вариант может быть удобен при разовых приобретениях на более внушительную сумму. Однако при совершении трат нужно объективно оценивать свою текущую финансовую нагрузку и возможность погашения всей задолженности в срок."Важно помнить, что действующий грейс-период не означает, что можно ничего не платить: ежемесячно необходимо вносить хотя бы минимальный платеж, который, как правило, составляет 2-10 % задолженности", - объясняет эксперт.Если про это забыть, действие грейс-периода прекращается, а на задолженность начисляются договорные проценты.Пока задолженность с процентами не будет погашена, льготный период не возобновится."Чтобы пользоваться грейс-периодом с пользой и не погашать задолженность с процентами, важно следить за сроками (в том числе, через банковские приложения), вносить минимальный платеж вовремя и не тянуть с возвратом кредитных средств до последнего", - подытожила Ольга Дайнеко.

https://1prime.ru/20241022/kreditnaya-karta-852323385.html

https://1prime.ru/20241022/karty-852300953.html

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