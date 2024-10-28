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В Kaspersky раскрыли, хакеры какой страны равняются на русских - 28.10.2024, ПРАЙМ
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В Kaspersky раскрыли, хакеры какой страны равняются на русских
В Kaspersky раскрыли, хакеры какой страны равняются на русских - 28.10.2024, ПРАЙМ
В Kaspersky раскрыли, хакеры какой страны равняются на русских
Хакеры в Латинской Америке научились атакам у своих "коллег" из России: они копировали схемы нападений и сегодня представляют большую опасность для финансовых... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T07:04+0300
2024-10-28T07:04+0300
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ДЕНПАСАР, 28 окт - ПРАЙМ. Хакеры в Латинской Америке научились атакам у своих "коллег" из России: они копировали схемы нападений и сегодня представляют большую опасность для финансовых институтов всего мира, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT а Латинской Америке Фабио Ассолини. "Хакеры в Латинской Америке, по сути, научились многому у русских, покупали у них инструменты для распространения угроз, 15 лет назад они изучали их опыт и сейчас часто действуют по изученным схемам. Например, первая атака на банкоматы в Восточной Европе стала образцом для хакеров из Латинской Америки, они до сих пор используют эти схемы", - рассказал он в кулуарах Security Analyst Summit. Эксперт отметил, что главную опасность в регионе сейчас представляют банковские троянцы и финансовые киберугрозы, когда воруют данные пользователей для дальнейшего использования, причем жертвами, по его словам, могут стать люди по всему миру, и причин этому несколько. "В основном финансовые угрозы чаще всего исходят от злоумышленников из Латинской Америки. Во-первых, потому что нет наказания за распространение таких угроз в регионе, во-вторых, у нас очень рано начали распространяться банковские технологии, и хакеры уже "поднаторели" в этом почти за 20 лет", - объяснил он. При этом наибольшее количество атак в регионе исследователи фиксируют в Бразилии и Мексике, "что, скорее всего, связано с тем, что эти страны очень густонаселены, зачастую эти вещи коррелируют", - добавил Ассолини.
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kaspersky, хакеры
kaspersky, хакеры
07:04 28.10.2024
 
В Kaspersky раскрыли, хакеры какой страны равняются на русских

Kaspersky: хакеры в Латинской Америке научились атакам у своих "коллег" из России

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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ДЕНПАСАР, 28 окт - ПРАЙМ. Хакеры в Латинской Америке научились атакам у своих "коллег" из России: они копировали схемы нападений и сегодня представляют большую опасность для финансовых институтов всего мира, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT а Латинской Америке Фабио Ассолини.
"Хакеры в Латинской Америке, по сути, научились многому у русских, покупали у них инструменты для распространения угроз, 15 лет назад они изучали их опыт и сейчас часто действуют по изученным схемам. Например, первая атака на банкоматы в Восточной Европе стала образцом для хакеров из Латинской Америки, они до сих пор используют эти схемы", - рассказал он в кулуарах Security Analyst Summit.
Эксперт отметил, что главную опасность в регионе сейчас представляют банковские троянцы и финансовые киберугрозы, когда воруют данные пользователей для дальнейшего использования, причем жертвами, по его словам, могут стать люди по всему миру, и причин этому несколько.
"В основном финансовые угрозы чаще всего исходят от злоумышленников из Латинской Америки. Во-первых, потому что нет наказания за распространение таких угроз в регионе, во-вторых, у нас очень рано начали распространяться банковские технологии, и хакеры уже "поднаторели" в этом почти за 20 лет", - объяснил он.
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При этом наибольшее количество атак в регионе исследователи фиксируют в Бразилии и Мексике, "что, скорее всего, связано с тем, что эти страны очень густонаселены, зачастую эти вещи коррелируют", - добавил Ассолини.
 
kasperskyхакеры
 
 
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