https://1prime.ru/20241028/khaker-852461252.html

В Kaspersky раскрыли, хакеры какой страны равняются на русских

В Kaspersky раскрыли, хакеры какой страны равняются на русских - 28.10.2024, ПРАЙМ

В Kaspersky раскрыли, хакеры какой страны равняются на русских

Хакеры в Латинской Америке научились атакам у своих "коллег" из России: они копировали схемы нападений и сегодня представляют большую опасность для финансовых... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T07:04+0300

2024-10-28T07:04+0300

2024-10-28T07:04+0300

kaspersky

хакеры

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ДЕНПАСАР, 28 окт - ПРАЙМ. Хакеры в Латинской Америке научились атакам у своих "коллег" из России: они копировали схемы нападений и сегодня представляют большую опасность для финансовых институтов всего мира, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT а Латинской Америке Фабио Ассолини. "Хакеры в Латинской Америке, по сути, научились многому у русских, покупали у них инструменты для распространения угроз, 15 лет назад они изучали их опыт и сейчас часто действуют по изученным схемам. Например, первая атака на банкоматы в Восточной Европе стала образцом для хакеров из Латинской Америки, они до сих пор используют эти схемы", - рассказал он в кулуарах Security Analyst Summit. Эксперт отметил, что главную опасность в регионе сейчас представляют банковские троянцы и финансовые киберугрозы, когда воруют данные пользователей для дальнейшего использования, причем жертвами, по его словам, могут стать люди по всему миру, и причин этому несколько. "В основном финансовые угрозы чаще всего исходят от злоумышленников из Латинской Америки. Во-первых, потому что нет наказания за распространение таких угроз в регионе, во-вторых, у нас очень рано начали распространяться банковские технологии, и хакеры уже "поднаторели" в этом почти за 20 лет", - объяснил он. При этом наибольшее количество атак в регионе исследователи фиксируют в Бразилии и Мексике, "что, скорее всего, связано с тем, что эти страны очень густонаселены, зачастую эти вещи коррелируют", - добавил Ассолини.

https://1prime.ru/20241027/ataka-852453132.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

kaspersky, хакеры