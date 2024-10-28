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Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров

Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров - 28.10.2024, ПРАЙМ

Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров

Госномера с новым кодом региона будут теперь присваивать автотранспорту в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом ГУМВД. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T16:44+0300

2024-10-28T16:44+0300

2024-10-28T16:44+0300

россия

краснодарский край

автомобильные номера

автотранспорт

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КРАСНОДАР, 28 окт - ПРАЙМ. Госномера с новым кодом региона будут теперь присваивать автотранспорту в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом ГУМВД. Отмечается, что в четвертом квартале ткущего года при регистрации транспортных средств граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регистрационные номера с кодом региона "323. Сейчас в Краснодарском крае действуют четыре региональных кода автономеров — "23", "93", "123" и "193".

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краснодарский край

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россия, краснодарский край, автомобильные номера, автотранспорт