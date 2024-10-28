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Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров
Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров - 28.10.2024, ПРАЙМ
Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров
Госномера с новым кодом региона будут теперь присваивать автотранспорту в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом ГУМВД. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T16:44+0300
2024-10-28T16:44+0300
россия
краснодарский край
автомобильные номера
автотранспорт
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КРАСНОДАР, 28 окт - ПРАЙМ. Госномера с новым кодом региона будут теперь присваивать автотранспорту в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом ГУМВД. Отмечается, что в четвертом квартале ткущего года при регистрации транспортных средств граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регистрационные номера с кодом региона "323. Сейчас в Краснодарском крае действуют четыре региональных кода автономеров — "23", "93", "123" и "193".
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краснодарский край
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россия, краснодарский край, автомобильные номера, автотранспорт
РОССИЯ, Краснодарский край, автомобильные номера, автотранспорт
16:44 28.10.2024
 
Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров

Краснодарский край ввел новый код "323" для автомобильных номеров

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанк% Автомобили на парковке в торговом центре Ашан города Краснодар
% Автомобили на парковке в торговом центре Ашан города Краснодар - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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КРАСНОДАР, 28 окт - ПРАЙМ. Госномера с новым кодом региона будут теперь присваивать автотранспорту в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом ГУМВД.
Отмечается, что в четвертом квартале ткущего года при регистрации транспортных средств граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регистрационные номера с кодом региона "323.
Сейчас в Краснодарском крае действуют четыре региональных кода автономеров — "23", "93", "123" и "193".
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РОССИЯКраснодарский крайавтомобильные номераавтотранспорт
 
 
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