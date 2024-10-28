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Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров
Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров - 28.10.2024, ПРАЙМ
Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров
Госномера с новым кодом региона будут теперь присваивать автотранспорту в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом ГУМВД. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T16:44+0300
2024-10-28T16:44+0300
2024-10-28T16:44+0300
россия
краснодарский край
автомобильные номера
автотранспорт
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КРАСНОДАР, 28 окт - ПРАЙМ. Госномера с новым кодом региона будут теперь присваивать автотранспорту в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом ГУМВД. Отмечается, что в четвертом квартале ткущего года при регистрации транспортных средств граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регистрационные номера с кодом региона "323. Сейчас в Краснодарском крае действуют четыре региональных кода автономеров — "23", "93", "123" и "193".
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россия, краснодарский край, автомобильные номера, автотранспорт
РОССИЯ, Краснодарский край, автомобильные номера, автотранспорт
Краснодарский край ввел новый код для автомобильных номеров
Краснодарский край ввел новый код "323" для автомобильных номеров
КРАСНОДАР, 28 окт - ПРАЙМ. Госномера с новым кодом региона будут теперь присваивать автотранспорту в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом ГУМВД.
Отмечается, что в четвертом квартале ткущего года при регистрации транспортных средств граждан, которые постоянно зарегистрированы в Краснодарском крае, будут присваиваться государственные регистрационные номера с кодом региона "323.
Сейчас в Краснодарском крае действуют четыре региональных кода автономеров — "23", "93", "123" и "193".
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