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Лавров заявил о готовности России наладить контакты с Грузией
Лавров заявил о готовности России наладить контакты с Грузией - 28.10.2024, ПРАЙМ
Лавров заявил о готовности России наладить контакты с Грузией
Российская сторона готова рассмотреть предложения о контактах с Грузией, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:50+0300
2024-10-28T14:50+0300
2024-10-28T14:50+0300
политика
сергей лавров
россия
грузия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская сторона готова рассмотреть предложения о контактах с Грузией, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы никогда от контактов не уходили", - подчеркнул министр в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхья.
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сергей лавров, россия, грузия
Политика, Сергей Лавров, РОССИЯ, ГРУЗИЯ
Лавров заявил о готовности России наладить контакты с Грузией
Лавров: если власти Грузии выступят с предложениями о контактах с РФ, мы рассмотрим их