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Лавров заявил о готовности России наладить контакты с Грузией

Лавров заявил о готовности России наладить контакты с Грузией - 28.10.2024, ПРАЙМ

Лавров заявил о готовности России наладить контакты с Грузией

Российская сторона готова рассмотреть предложения о контактах с Грузией, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T14:50+0300

2024-10-28T14:50+0300

2024-10-28T14:50+0300

политика

сергей лавров

россия

грузия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российская сторона готова рассмотреть предложения о контактах с Грузией, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы никогда от контактов не уходили", - подчеркнул министр в ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхья.

https://1prime.ru/20241028/zapad-852466914.html

грузия

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сергей лавров, россия, грузия