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Средний размер потребительского кредита в России снизился в сентябре - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Средний размер потребительского кредита в России снизился в сентябре
Средний размер потребительского кредита в России снизился в сентябре - 28.10.2024, ПРАЙМ
Средний размер потребительского кредита в России снизился в сентябре
Средний размер потребительского кредита в России в сентябре сократился на 2,1% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 160,3 тысячи рублей,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T12:27+0300
2024-10-28T12:27+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в сентябре сократился на 2,1% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 160,3 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в сентябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 160,3 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в августе 2024 года - 163,8 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. А по сравнению с началом года средний размер потребительский кредита, напротив, вырос на 9,7%. В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в сентябре был отмечен в Москве (246,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (210,8 тысячи), Московской области (200,2 тысячи), Ханты-Мансийском АО (199,2 тысячи) и Татарстане (198,8 тысячи рублей). Самое серьезное сокращение среднего потребкредита (также среди 30 лидеров) в сентябре по сравнению с августом продемонстрировали Санкт-Петербург (-13,8%), Москва (-12,6%), Московская область (-8,9%), а также Якутия (-6,5%) и Красноярский край (-5,3%). С другой стороны, заметный рост показателя был отмечен в Татарстане (+12,6%), Волгоградской области (+6,1%) Удмуртии (+3,7%), а также в Пермском (+2,3%) и Приморском (+2%) краях. "Средний размер потребительского кредита снижается третий месяц подряд. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность все еще находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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НБКИ
12:27 28.10.2024
 
Средний размер потребительского кредита в России снизился в сентябре

НБКИ: средний размер потребкредита в сентябре снизился до 160 тысяч рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в сентябре сократился на 2,1% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 160,3 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в сентябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 160,3 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в августе 2024 года - 163,8 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. А по сравнению с началом года средний размер потребительский кредита, напротив, вырос на 9,7%.
В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в сентябре был отмечен в Москве (246,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (210,8 тысячи), Московской области (200,2 тысячи), Ханты-Мансийском АО (199,2 тысячи) и Татарстане (198,8 тысячи рублей).
Самое серьезное сокращение среднего потребкредита (также среди 30 лидеров) в сентябре по сравнению с августом продемонстрировали Санкт-Петербург (-13,8%), Москва (-12,6%), Московская область (-8,9%), а также Якутия (-6,5%) и Красноярский край (-5,3%).
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С другой стороны, заметный рост показателя был отмечен в Татарстане (+12,6%), Волгоградской области (+6,1%) Удмуртии (+3,7%), а также в Пермском (+2,3%) и Приморском (+2%) краях.
"Средний размер потребительского кредита снижается третий месяц подряд. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность все еще находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
 
НБКИ
 
 
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