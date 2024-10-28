https://1prime.ru/20241028/kreditovanie-852470460.html
ВТБ ожидает рост кредитования физлиц в 2025 году ниже прогнозов ЦБ
ВТБ ожидает рост кредитования физлиц в 2025 году ниже прогнозов ЦБ - 28.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ ожидает рост кредитования физлиц в 2025 году ниже прогнозов ЦБ
ВТБ ожидает замедления роста кредитования физических лиц в 2025 году даже сильнее, чем прогнозирует ЦБ, темпы роста могут составить ниже 6%, заявил на в ходе... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:29+0300
2024-10-28T14:29+0300
2024-10-28T14:30+0300
экономика
втб
физлица
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает замедления роста кредитования физических лиц в 2025 году даже сильнее, чем прогнозирует ЦБ, темпы роста могут составить ниже 6%, заявил на в ходе конференц-колла с аналитиками первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "2025 год будет решающий для ответа на вопрос, удастся ли загнать инфляцию в таргет. Соответственно, в этой ситуации мы не видим каких-то оснований для роспуска макропруденции по кредитам населению - тут все зажато, и сам Центральный банк считает, что зажато все эффективно, - поэтому по кредитам населению это точно будет нижняя граница диапазона, может быть, даже ниже, чем 6%, которые таргетирует Центральный банк. У нас по сути ожидается ниже 6% в проекции бизнес-плана, который мы сейчас смотрим", - сказал Пьянов. ЦБ РФ на минувшей неделе уточнил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году и ожидает его на уровне 12-15% против прежних 10-15%. А прогноз по росту в 2025 году теперь составляет 6-11%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%. По поводу кредитов организациям, по словам Пьянова, неопределенности больше. "На пресс-конференции (по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу – ред.) звучали сигналы о том, что какие-то количественные меры, ограничения будут. И нам нужно дождаться анонса этих ограничений: если это будет лимитирование, …дополнительная макропруденциальная надбавка, то это также может быть трендом к нижней границе диапазона, но по этой области есть пробел в нашем понимании регуляторного пространства на 2025 год", - сказал он. Прогноз по кредитованию компаний по итогам 2024 года ЦБ в пятницу повысил до 17-20% с 10-15%. В 2025 году регулятор ожидает роста корпоративных кредитов на 8-13%, в 2026 году - на 7-12%, в 2027 году - на 8-13%.
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втб, физлица
ВТБ ожидает рост кредитования физлиц в 2025 году ниже прогнозов ЦБ
Пьянов: ВТБ прогнозирует рост кредитования физлиц в 2025 году ниже 6%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает замедления роста кредитования физических лиц в 2025 году даже сильнее, чем прогнозирует ЦБ, темпы роста могут составить ниже 6%, заявил на в ходе конференц-колла с аналитиками первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"2025 год будет решающий для ответа на вопрос, удастся ли загнать инфляцию в таргет. Соответственно, в этой ситуации мы не видим каких-то оснований для роспуска макропруденции по кредитам населению - тут все зажато, и сам Центральный банк считает, что зажато все эффективно, - поэтому по кредитам населению это точно будет нижняя граница диапазона, может быть, даже ниже, чем 6%, которые таргетирует Центральный банк. У нас по сути ожидается ниже 6% в проекции бизнес-плана, который мы сейчас смотрим", - сказал Пьянов.
ЦБ РФ на минувшей неделе уточнил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году и ожидает его на уровне 12-15% против прежних 10-15%. А прогноз по росту в 2025 году теперь составляет 6-11%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.
По поводу кредитов организациям, по словам Пьянова, неопределенности больше.
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"На пресс-конференции (по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу – ред.) звучали сигналы о том, что какие-то количественные меры, ограничения будут. И нам нужно дождаться анонса этих ограничений: если это будет лимитирование, …дополнительная макропруденциальная надбавка, то это также может быть трендом к нижней границе диапазона, но по этой области есть пробел в нашем понимании регуляторного пространства на 2025 год", - сказал он.
Прогноз по кредитованию компаний по итогам 2024 года ЦБ в пятницу повысил до 17-20% с 10-15%. В 2025 году регулятор ожидает роста корпоративных кредитов на 8-13%, в 2026 году - на 7-12%, в 2027 году - на 8-13%.