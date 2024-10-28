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В России ужесточили критерии признания домов аварийными

В России ужесточили критерии признания домов аварийными - 28.10.2024, ПРАЙМ

В России ужесточили критерии признания домов аварийными

Правительство РФ приняло постановление, которое ужесточает критерии признания многоквартирных домов аварийными. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T15:43+0300

2024-10-28T15:43+0300

2024-10-28T15:43+0300

россия

правительство рф

аварийное жилье

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло постановление, которое ужесточает критерии признания многоквартирных домов аварийными. Из сообщения Минстроя РФ следует, что согласно изменениям, основанием для признания дома непригодным для проживания станет аварийное состояние дома в целом, а не отдельных несущих конструкций. Отмечается, что поправки касаются порядка выявления оснований для признания дома аварийным, а также обоснования установленной аварийной категории его технического состояния. Согласно постановлению, проводить обследования домов смогут лишь специализированные организации. Заключение об аварийности дома должно быть заверено специалистом, состоящим в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Выводы об аварийности дома необходимо будет подтверждать поверочными расчетами, соответствующими ГОСТу. Однако для одно- и двухэтажных домов сохраняется упрощенный порядок признания. В этом случае аварийное состояние многоквартирного дома может быть установлено без применения ГОСТа, то есть без проведения сложных и дорогостоящих исследований, а на основании визуального обследования с проведением простых измерений. Измененные правила исключат субъективность в оценках технического состояния жилья и позволят расселять жилье, нуждающегося в этом в первостепенном порядке, отметили в Минстрое РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф, аварийное жилье