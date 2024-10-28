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Ритейлер "Лента" увеличил выручку почти на 59% за 9 месяцев - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Ритейлер "Лента" увеличил выручку почти на 59% за 9 месяцев
Ритейлер "Лента" увеличил выручку почти на 59% за 9 месяцев - 28.10.2024, ПРАЙМ
Ритейлер "Лента" увеличил выручку почти на 59% за 9 месяцев
Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в январе-сентябре текущего года увеличила общую выручку на 58,9% в годовом выражении, до 624,5... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:01+0300
2024-10-28T14:01+0300
"лента"
выручка
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в январе-сентябре текущего года увеличила общую выручку на 58,9% в годовом выражении, до 624,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Розничные продажи ритейлера за 9 месяцев выросли на 60,9% и составили 618,9 миллиарда рублей. В свою очередь сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 13,2% в результате роста LFL-среднего чека на 11,5% и LFL-трафика на 1,66%. Чистая прибыль компании по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 15,302 миллиарда рублей против убытка в 2,146 миллиарда за аналогичный период годом ранее. Показатель EBITDA за девять месяцев текущего года составил 46,716 миллиарда рублей против 15,68 миллиарда рублей в прошлом году, а валовая прибыль выросла на 70,6%, до 135,6 миллиарда рублей. В свою очередь в третьем квартале текущего года чистая прибыль компании по МСФО составила 4,36 миллиарда рублей, увеличившись за год в 17 раз. Показатель EBITDA вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 2,5 раза, до 16,98 миллиарда рублей. Общая выручка за квартал выросла на 55,1%, до 210,94 миллиарда рублей, а валовая прибыль - на 66,8%, до 46,2 миллиарда. "В третьем квартале бизнес группы компаний "Лента" продолжил демонстрировать уверенный рост ключевых показателей, что приближает нас к достижению амбициозных целей, заложенных в стратегии. Выручка Группы выросла на 55% год к году, а LFL-продажи увеличились на 9,4% на фоне сильных результатов основных форматов, при этом высокая база прошлого года оказала влияние на динамику трафика наших гипермаркетов и магазинов у дома", - говорится в сообщении компании. Капитальные расходы в третьем квартале составили 8,9 миллиарда рублей по сравнению с 1,7 миллиарда рублей годом ранее. Отмечается, что такая динамика главным образом связана с органическим расширением сети (в третьем квартале ритейлер открыл 136 новых магазинов у дома, 1 гипермаркет и 6 супермаркетов). Денежные средства "Ленты" на конец третьего квартала составили 26,6 миллиарда рублей. По состоянию на 30 сентября общий долг за год снизился с 139,9 миллиарда рублей до 118,9 миллиарда. При этом чистый долг уменьшился на 3,1 миллиарда рублей относительно 31 декабря 2023 года, составив 92,3 миллиарда рублей.
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"лента", выручка
"Лента", выручка
14:01 28.10.2024
 
Ритейлер "Лента" увеличил выручку почти на 59% за 9 месяцев

Ритейлер "Лента" в январе-сентябре увеличил выручку на 58,9%, до 624,5 млрд рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТележки для продуктов в супермаркете сети "Лента" в Москве
Тележки для продуктов в супермаркете сети Лента в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в январе-сентябре текущего года увеличила общую выручку на 58,9% в годовом выражении, до 624,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Розничные продажи ритейлера за 9 месяцев выросли на 60,9% и составили 618,9 миллиарда рублей. В свою очередь сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 13,2% в результате роста LFL-среднего чека на 11,5% и LFL-трафика на 1,66%.
Чистая прибыль компании по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 15,302 миллиарда рублей против убытка в 2,146 миллиарда за аналогичный период годом ранее. Показатель EBITDA за девять месяцев текущего года составил 46,716 миллиарда рублей против 15,68 миллиарда рублей в прошлом году, а валовая прибыль выросла на 70,6%, до 135,6 миллиарда рублей.
В свою очередь в третьем квартале текущего года чистая прибыль компании по МСФО составила 4,36 миллиарда рублей, увеличившись за год в 17 раз. Показатель EBITDA вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 2,5 раза, до 16,98 миллиарда рублей. Общая выручка за квартал выросла на 55,1%, до 210,94 миллиарда рублей, а валовая прибыль - на 66,8%, до 46,2 миллиарда.
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"В третьем квартале бизнес группы компаний "Лента" продолжил демонстрировать уверенный рост ключевых показателей, что приближает нас к достижению амбициозных целей, заложенных в стратегии. Выручка Группы выросла на 55% год к году, а LFL-продажи увеличились на 9,4% на фоне сильных результатов основных форматов, при этом высокая база прошлого года оказала влияние на динамику трафика наших гипермаркетов и магазинов у дома", - говорится в сообщении компании.
Капитальные расходы в третьем квартале составили 8,9 миллиарда рублей по сравнению с 1,7 миллиарда рублей годом ранее. Отмечается, что такая динамика главным образом связана с органическим расширением сети (в третьем квартале ритейлер открыл 136 новых магазинов у дома, 1 гипермаркет и 6 супермаркетов).
Денежные средства "Ленты" на конец третьего квартала составили 26,6 миллиарда рублей. По состоянию на 30 сентября общий долг за год снизился с 139,9 миллиарда рублей до 118,9 миллиарда. При этом чистый долг уменьшился на 3,1 миллиарда рублей относительно 31 декабря 2023 года, составив 92,3 миллиарда рублей.
 
"Лента"выручка
 
 
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