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В России выросло число производителей растительного масла
В России выросло число производителей растительного масла - 28.10.2024, ПРАЙМ
В России выросло число производителей растительного масла
Число легальных производителей растительного масла в России выросло на 10% после ввода обязательной маркировки электронными средствами идентификации, рассказали | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T11:17+0300
2024-10-28T11:17+0300
2024-10-28T11:17+0300
растительное масло
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Число легальных производителей растительного масла в России выросло на 10% после ввода обязательной маркировки электронными средствами идентификации, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак". "С 1 октября 2024 года стартовала обязательная маркировка растительных масел в стеклянных и пластиковых упаковках. Почти на 10% увеличилось количество производителей растительного масла меньше чем за месяц", - сообщили в компании. Отмечается, что до начала маркировки было известно о 319 производителях. Однако со старта обязательных требований появилась еще 31 компания, которая раньше никак не отчитывалась перед государством об объемах продаж. "В БАДах количество импортеров увеличилось в восемь раз, а обеление рынка составило 44%. Схожая ситуация и на рынке пива: маркировка и реестр пивоваров увеличили количество импортеров более чем в два раза, а самих производителей пива и слабоалкогольных напитков на 30%. Что касается растительных масел, со временем мы ожидаем выхода из "тени" большего количества компаний, что приведет к росту производства легального бизнеса" - прокомментировал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
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растительное масло, маркировка, црпт
растительное масло, маркировка, ЦРПТ
В России выросло число производителей растительного масла
ЦРПТ: число производителей растительного масла в РФ выросло на 10% после ввода маркировки
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Число легальных производителей растительного масла в России выросло на 10% после ввода обязательной маркировки электронными средствами идентификации, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы "Честный знак".
"С 1 октября 2024 года стартовала обязательная маркировка растительных масел в стеклянных и пластиковых упаковках. Почти на 10% увеличилось количество производителей растительного масла меньше чем за месяц", - сообщили в компании.
Отмечается, что до начала маркировки было известно о 319 производителях. Однако со старта обязательных требований появилась еще 31 компания, которая раньше никак не отчитывалась перед государством об объемах продаж.
"В БАДах количество импортеров увеличилось в восемь раз, а обеление рынка составило 44%. Схожая ситуация и на рынке пива: маркировка и реестр пивоваров увеличили количество импортеров более чем в два раза, а самих производителей пива и слабоалкогольных напитков на 30%. Что касается растительных масел, со временем мы ожидаем выхода из "тени" большего количества компаний, что приведет к росту производства легального бизнеса" - прокомментировал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
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