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Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России

Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России - 28.10.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России

Министерство сельского хозяйства России отмечает снижение цен на сливочное масло в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно повлиять и на... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T18:26+0300

2024-10-28T18:26+0300

2024-10-28T18:28+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России отмечает снижение цен на сливочное масло в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно повлиять и на розничные цены, сообщили в ведомстве. "Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице", - говорится в сообщении. Уточняется, что министерством реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта были открыты поставки сливочного масла из Индии и Ирана, которые являются крупными экспортерами этой продукции. Долгосрочной мерой развития рынка в ведомстве назвали наращивание производства сырого молока, показатели которого растут ежегодно. Так в 2023 году было произведено 33,8 миллиона тонн продукции, что на 0,8 миллиона тонн превышает объем предыдущего года, положительная динамика сохраняется и в текущем году. Рост производства позволит в перспективе достигнуть уровня самообеспеченности по молоку и молокопродуктам, говорится в сообщении. Другими мерами государственной поддержки для молочной отрасли являются льготное оборотное и инвестиционное кредитование (до 15 лет), компенсация капзатрат (до 42% от бюджета проекта), а также прямые меры поддержки регионального и федерального уровней, говорится в сообщении. В министерстве также дополнили, что обеспеченности России сливочным маслом способствует стабильный рост производства молока и импорт из дружественных стран. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В Минсельхозе заявляли журналистам, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а в Минсельхоз или Союзмолоко не сообщали об остановке или сокращении его производства. Там добавили, что в январе-августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что "примерно соответствует уровню прошлого года".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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