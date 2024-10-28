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Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России - 28.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241028/maslo-852476534.html
Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России
Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России - 28.10.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России
Министерство сельского хозяйства России отмечает снижение цен на сливочное масло в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно повлиять и на... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T18:26+0300
2024-10-28T18:28+0300
экономика
россия
минсельхоз рф
масло
цены на продукты в россии
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России отмечает снижение цен на сливочное масло в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно повлиять и на розничные цены, сообщили в ведомстве. "Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице", - говорится в сообщении. Уточняется, что министерством реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта были открыты поставки сливочного масла из Индии и Ирана, которые являются крупными экспортерами этой продукции. Долгосрочной мерой развития рынка в ведомстве назвали наращивание производства сырого молока, показатели которого растут ежегодно. Так в 2023 году было произведено 33,8 миллиона тонн продукции, что на 0,8 миллиона тонн превышает объем предыдущего года, положительная динамика сохраняется и в текущем году. Рост производства позволит в перспективе достигнуть уровня самообеспеченности по молоку и молокопродуктам, говорится в сообщении. Другими мерами государственной поддержки для молочной отрасли являются льготное оборотное и инвестиционное кредитование (до 15 лет), компенсация капзатрат (до 42% от бюджета проекта), а также прямые меры поддержки регионального и федерального уровней, говорится в сообщении. В министерстве также дополнили, что обеспеченности России сливочным маслом способствует стабильный рост производства молока и импорт из дружественных стран. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В Минсельхозе заявляли журналистам, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а в Минсельхоз или Союзмолоко не сообщали об остановке или сокращении его производства. Там добавили, что в январе-августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что "примерно соответствует уровню прошлого года".
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россия, минсельхоз рф, масло, цены на продукты в россии
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, масло, цены на продукты в России
18:26 28.10.2024 (обновлено: 18:28 28.10.2024)
 
Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России

Минсельхоз: оптовые цены на сливочное масло снижаются, что скажется и на рознице

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк#Выработка сливочного масла
#Выработка сливочного масла - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России отмечает снижение цен на сливочное масло в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно повлиять и на розничные цены, сообщили в ведомстве.
"Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что министерством реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта были открыты поставки сливочного масла из Индии и Ирана, которые являются крупными экспортерами этой продукции.
Долгосрочной мерой развития рынка в ведомстве назвали наращивание производства сырого молока, показатели которого растут ежегодно. Так в 2023 году было произведено 33,8 миллиона тонн продукции, что на 0,8 миллиона тонн превышает объем предыдущего года, положительная динамика сохраняется и в текущем году. Рост производства позволит в перспективе достигнуть уровня самообеспеченности по молоку и молокопродуктам, говорится в сообщении.
Другими мерами государственной поддержки для молочной отрасли являются льготное оборотное и инвестиционное кредитование (до 15 лет), компенсация капзатрат (до 42% от бюджета проекта), а также прямые меры поддержки регионального и федерального уровней, говорится в сообщении. В министерстве также дополнили, что обеспеченности России сливочным маслом способствует стабильный рост производства молока и импорт из дружественных стран.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В Минсельхозе заявляли журналистам, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а в Минсельхоз или Союзмолоко не сообщали об остановке или сокращении его производства. Там добавили, что в январе-августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что "примерно соответствует уровню прошлого года".
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