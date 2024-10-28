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Власти в РФ намерены выделить средства на продление программы маткапитала - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Власти в РФ намерены выделить средства на продление программы маткапитала
Власти в РФ намерены выделить средства на продление программы маткапитала - 28.10.2024, ПРАЙМ
Власти в РФ намерены выделить средства на продление программы маткапитала
Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T15:24+0300
2024-10-28T15:24+0300
россия
минтруд
госпрограмма
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда. Соответствующий законопроект опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "На продление программы с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
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россия, минтруд, госпрограмма
РОССИЯ, Минтруд, госпрограмма
15:24 28.10.2024
 
Власти в РФ намерены выделить средства на продление программы маткапитала

Минтруд: на продление программы маткапитала могут выделить еще 2,7 трлн рублей

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"На продление программы с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
Обнародованы планы по индексации маткапитала в 2025 году
30 сентября, 22:18
 
РОССИЯМинтрудгоспрограмма
 
 
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