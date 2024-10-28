https://1prime.ru/20241028/matkapital-852471549.html

Власти в РФ намерены выделить средства на продление программы маткапитала

Власти в РФ намерены выделить средства на продление программы маткапитала - 28.10.2024, ПРАЙМ

Власти в РФ намерены выделить средства на продление программы маткапитала

Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T15:24+0300

2024-10-28T15:24+0300

2024-10-28T15:24+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дополнительно 2,7 триллиона рублей могут выделить на продление программы материнского капитала до конца 2030 года, свидетельствует законопроект Минтруда. Соответствующий законопроект опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "На продление программы с 2027 по 2030 года планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://1prime.ru/20240930/matkapital-851877559.html

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россия, минтруд, госпрограмма