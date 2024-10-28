https://1prime.ru/20241028/mechel-852480390.html

Чистый убыток "Мечела" за девять месяцев составил 9,97 миллиарда рублей

Чистый убыток "Мечела" за девять месяцев составил 9,97 миллиарда рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ

Чистый убыток "Мечела" за девять месяцев составил 9,97 миллиарда рублей

Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в январе-сентябре составил почти 9,97 миллиарда рублей против прибыли в 31,38 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T21:46+0300

2024-10-28T21:46+0300

2024-10-28T21:46+0300

экономика

россия

мечел

чистый убыток

отчетность по рсбу

https://cdnn.1prime.ru/img/79377/12/793771221_0:58:3059:1779_1920x0_80_0_0_113ed6cfdb75fcf29c8cd6cd8136b6fc.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в январе-сентябре составил почти 9,97 миллиарда рублей против прибыли в 31,38 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла почти в 2,7 раза, до 31,89 миллиарда рублей, валовая прибыль также увеличилась - на 38%, составив 16,33 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла почти 13,65 миллиарда рублей – рост на 38%. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября 2024 года выросли на 2,2% к 31 декабря 2023 года и составили 232,83 миллиарда рублей, краткосрочные – упали на 2,6%, до 14,84 миллиарда рублей. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.

https://1prime.ru/20241028/nornikel-852474271.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мечел, чистый убыток, отчетность по рсбу