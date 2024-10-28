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Минздрав намерен в 2025 году завершить переход на электронные медкнижки
Минздрав намерен в 2025 году завершить переход на электронные медкнижки - 28.10.2024, ПРАЙМ
Минздрав намерен в 2025 году завершить переход на электронные медкнижки
В Минздраве рассказали о намерениях полностью перейти на электронные медицинские книжки до конца следующего года, рассказал замминистра здравоохранения РФ Вадим | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T13:27+0300
2024-10-28T13:27+0300
2024-10-28T13:27+0300
минздрав
система здравоохранения
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В Минздраве рассказали о намерениях полностью перейти на электронные медицинские книжки до конца следующего года, рассказал замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков. "У нас задача на ближайшую перспективу - это отказ от бумаги при предоставления справок для водителей, все-таки и история с медкнижками тоже, мы много уделяем этому внимания", - объяснил он на конгрессе "Национальное здравоохранение". Ваньков также подчеркнул, что министерство ставит перед собой задачу обеспечить россиянам удобство системы здравоохранения. Этому, считает замминистра, поспособствует переход на электронные носители.
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минздрав, система здравоохранения
Минздрав, система здравоохранения
Минздрав намерен в 2025 году завершить переход на электронные медкнижки
Ваньков: Минздрав планирует в 2025 году завершить переход на электронные медкнижки
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В Минздраве рассказали о намерениях полностью перейти на электронные медицинские книжки до конца следующего года, рассказал замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
"У нас задача на ближайшую перспективу - это отказ от бумаги при предоставления справок для водителей, все-таки и история с медкнижками тоже, мы много уделяем этому внимания", - объяснил он на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Ваньков также подчеркнул, что министерство ставит перед собой задачу обеспечить россиянам удобство системы здравоохранения. Этому, считает замминистра, поспособствует переход на электронные носители.
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