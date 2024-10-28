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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - 28.10.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2600 пунктов впервые с 13 сентября, следует из данных торговой площадки. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T16:34+0300
2024-10-28T16:34+0300
2024-10-28T16:34+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2600 пунктов впервые с 13 сентября, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 16.27 мск снижается на 2,21%, до 2 601,78 пункта. Минутами ранее индекс опускался до 2599,53 пункта.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с 13 сентября
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 2600 пунктов впервые с 13 сентября, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 16.27 мск снижается на 2,21%, до 2 601,78 пункта. Минутами ранее индекс опускался до 2599,53 пункта.
Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель