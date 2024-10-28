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В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков

В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков - 28.10.2024, ПРАЙМ

В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков

Продажи сидра, пуаре и медовухи в России за январь-сентябрь 2024 года выросли на 15,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее,... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T08:08+0300

2024-10-28T08:08+0300

2024-10-28T08:08+0300

алкоголь

росалкогольтабакконтроль

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи сидра, пуаре и медовухи в России за январь-сентябрь 2024 года выросли на 15,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, пивных напитков - на 13,3%, пива - на 7%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи сидра, пуаре и медовухи в РФ за этот период составили 8,58 миллиона декалитров, пивных напитков - 77,159 миллиона декалитров, пива - 553,781 миллиона декалитров. В целом же продажи пива и пивных напитков увеличились за отчетный период на 7,7%, до 630,94 миллиона декалитров. Ранее сообщалось, что общее производство пива и пивных напитков за январь-сентябрь 2024 года увеличилось на 10,6% год к году - до 692,254 миллиона декалитров. При этом в соответствующем периоде 2023 года этот показатель составлял 625,657 миллиона декалитров.

https://1prime.ru/20241015/alkogol-852197493.html

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алкоголь, росалкогольтабакконтроль