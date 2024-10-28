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В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков
В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков - 28.10.2024, ПРАЙМ
В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков
Продажи сидра, пуаре и медовухи в России за январь-сентябрь 2024 года выросли на 15,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T08:08+0300
2024-10-28T08:08+0300
2024-10-28T08:08+0300
алкоголь
росалкогольтабакконтроль
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи сидра, пуаре и медовухи в России за январь-сентябрь 2024 года выросли на 15,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, пивных напитков - на 13,3%, пива - на 7%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи сидра, пуаре и медовухи в РФ за этот период составили 8,58 миллиона декалитров, пивных напитков - 77,159 миллиона декалитров, пива - 553,781 миллиона декалитров. В целом же продажи пива и пивных напитков увеличились за отчетный период на 7,7%, до 630,94 миллиона декалитров. Ранее сообщалось, что общее производство пива и пивных напитков за январь-сентябрь 2024 года увеличилось на 10,6% год к году - до 692,254 миллиона декалитров. При этом в соответствующем периоде 2023 года этот показатель составлял 625,657 миллиона декалитров.
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алкоголь, росалкогольтабакконтроль
алкоголь, Росалкогольтабакконтроль
В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков
Росалкогольтабакконтроль: продажи сидра, пуаре и медовухи в РФ за 9 мес выросли на 15,3%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи сидра, пуаре и медовухи в России за январь-сентябрь 2024 года выросли на 15,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, пивных напитков - на 13,3%, пива - на 7%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, всего продажи сидра, пуаре и медовухи в РФ за этот период составили 8,58 миллиона декалитров, пивных напитков - 77,159 миллиона декалитров, пива - 553,781 миллиона декалитров.
В целом же продажи пива и пивных напитков увеличились за отчетный период на 7,7%, до 630,94 миллиона декалитров.
Ранее сообщалось, что общее производство пива и пивных напитков за январь-сентябрь 2024 года увеличилось на 10,6% год к году - до 692,254 миллиона декалитров. При этом в соответствующем периоде 2023 года этот показатель составлял 625,657 миллиона декалитров.
Минфин предложил повысить цены на крепкий алкоголь