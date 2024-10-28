Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков - 28.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241028/napitok-852462088.html
В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков
В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков - 28.10.2024, ПРАЙМ
В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков
Продажи сидра, пуаре и медовухи в России за январь-сентябрь 2024 года выросли на 15,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T08:08+0300
2024-10-28T08:08+0300
алкоголь
росалкогольтабакконтроль
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/74/842767496_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_fbb35f292058ca4f3eb80d31669ed028.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи сидра, пуаре и медовухи в России за январь-сентябрь 2024 года выросли на 15,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, пивных напитков - на 13,3%, пива - на 7%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи сидра, пуаре и медовухи в РФ за этот период составили 8,58 миллиона декалитров, пивных напитков - 77,159 миллиона декалитров, пива - 553,781 миллиона декалитров. В целом же продажи пива и пивных напитков увеличились за отчетный период на 7,7%, до 630,94 миллиона декалитров. Ранее сообщалось, что общее производство пива и пивных напитков за январь-сентябрь 2024 года увеличилось на 10,6% год к году - до 692,254 миллиона декалитров. При этом в соответствующем периоде 2023 года этот показатель составлял 625,657 миллиона декалитров.
https://1prime.ru/20241015/alkogol-852197493.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/74/842767496_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4e0e3d0141614ff5e4179304589b124d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алкоголь, росалкогольтабакконтроль
алкоголь, Росалкогольтабакконтроль
08:08 28.10.2024
 
В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков

Росалкогольтабакконтроль: продажи сидра, пуаре и медовухи в РФ за 9 мес выросли на 15,3%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПразднование Нового года в регионах России
Празднование Нового года в регионах России - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Продажи сидра, пуаре и медовухи в России за январь-сентябрь 2024 года выросли на 15,3% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее, пивных напитков - на 13,3%, пива - на 7%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, всего продажи сидра, пуаре и медовухи в РФ за этот период составили 8,58 миллиона декалитров, пивных напитков - 77,159 миллиона декалитров, пива - 553,781 миллиона декалитров.
В целом же продажи пива и пивных напитков увеличились за отчетный период на 7,7%, до 630,94 миллиона декалитров.
Ранее сообщалось, что общее производство пива и пивных напитков за январь-сентябрь 2024 года увеличилось на 10,6% год к году - до 692,254 миллиона декалитров. При этом в соответствующем периоде 2023 года этот показатель составлял 625,657 миллиона декалитров.
Продажа вино-водочной продукции в магазинах Москвы - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
Минфин предложил повысить цены на крепкий алкоголь
15 октября, 21:03
 
алкогольРосалкогольтабакконтроль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала