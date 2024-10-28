https://1prime.ru/20241028/nikel-852468596.html
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля и меди
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля и меди - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля и меди
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля на 2024 год с 184-194 тысяч тонн до 196-204 тысяч тонн, следует из материалов компании. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T13:28+0300
2024-10-28T13:28+0300
2024-10-28T13:28+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Норникель" повысил прогноз по производству никеля на 2024 год с 184-194 тысяч тонн до 196-204 тысяч тонн, следует из материалов компании."С учетом всех реализуемых мероприятий мы повысили прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, компания повысила прогноз по производству меди с 334-354 тысяч тонн, до 337-357 тысяч тонн, по производству палладия - с 2,296-2,451 миллиона тройских унций до 2,624-2,728 миллиона тройских унций, а также платины - с 567-605 тысяч унций до 639-664 тысяч унций.Согласно предыдущему прогнозу компании на 2024 год, производство никеля оценивалось в 184-194 тысяч тонн, а меди - 334-354 тысяч тонн. Производство палладия прогнозировалось на уровне 2,296-2,451 миллиона тройских унций, а платины - на уровне 567-605 тысяч унций.
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норникель, никель, медь
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля и меди
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля на 2024 год, до 196-204 тысяч тонн
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Норникель" повысил прогноз по производству никеля на 2024 год с 184-194 тысяч тонн до 196-204 тысяч тонн, следует из материалов компании.
"С учетом всех реализуемых мероприятий мы повысили прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, компания повысила прогноз по производству меди с 334-354 тысяч тонн, до 337-357 тысяч тонн, по производству палладия - с 2,296-2,451 миллиона тройских унций до 2,624-2,728 миллиона тройских унций, а также платины - с 567-605 тысяч унций до 639-664 тысяч унций.
Согласно предыдущему прогнозу компании на 2024 год, производство никеля оценивалось в 184-194 тысяч тонн, а меди - 334-354 тысяч тонн. Производство палладия прогнозировалось на уровне 2,296-2,451 миллиона тройских унций, а платины - на уровне 567-605 тысяч унций.
"Норникель" увеличил выпуск никеля и палладия с начала года