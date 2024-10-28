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"Норникель" повысил прогноз по производству никеля и меди - 28.10.2024, ПРАЙМ
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"Норникель" повысил прогноз по производству никеля и меди
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля и меди - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля и меди
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля на 2024 год с 184-194 тысяч тонн до 196-204 тысяч тонн, следует из материалов компании. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T13:28+0300
2024-10-28T13:28+0300
норникель
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Норникель" повысил прогноз по производству никеля на 2024 год с 184-194 тысяч тонн до 196-204 тысяч тонн, следует из материалов компании."С учетом всех реализуемых мероприятий мы повысили прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, компания повысила прогноз по производству меди с 334-354 тысяч тонн, до 337-357 тысяч тонн, по производству палладия - с 2,296-2,451 миллиона тройских унций до 2,624-2,728 миллиона тройских унций, а также платины - с 567-605 тысяч унций до 639-664 тысяч унций.Согласно предыдущему прогнозу компании на 2024 год, производство никеля оценивалось в 184-194 тысяч тонн, а меди - 334-354 тысяч тонн. Производство палладия прогнозировалось на уровне 2,296-2,451 миллиона тройских унций, а платины - на уровне 567-605 тысяч унций.
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норникель, никель, медь
Норникель, никель, медь
13:28 28.10.2024
 
"Норникель" повысил прогноз по производству никеля и меди

"Норникель" повысил прогноз по производству никеля на 2024 год, до 196-204 тысяч тонн

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Норникель" повысил прогноз по производству никеля на 2024 год с 184-194 тысяч тонн до 196-204 тысяч тонн, следует из материалов компании.
"С учетом всех реализуемых мероприятий мы повысили прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, компания повысила прогноз по производству меди с 334-354 тысяч тонн, до 337-357 тысяч тонн, по производству палладия - с 2,296-2,451 миллиона тройских унций до 2,624-2,728 миллиона тройских унций, а также платины - с 567-605 тысяч унций до 639-664 тысяч унций.
Согласно предыдущему прогнозу компании на 2024 год, производство никеля оценивалось в 184-194 тысяч тонн, а меди - 334-354 тысяч тонн. Производство палладия прогнозировалось на уровне 2,296-2,451 миллиона тройских унций, а платины - на уровне 567-605 тысяч унций.
Стенд Норникеля на Красноярском экономическом форуме 2019 - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
"Норникель" увеличил выпуск никеля и палладия с начала года
13:16
 
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