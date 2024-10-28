https://1prime.ru/20241028/nornikel-852474271.html

Чистая прибыль "Норникеля" за девять месяцев уменьшилась на 44 процента

Чистая прибыль "Норникеля" за девять месяцев уменьшилась на 44 процента - 28.10.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Норникеля" за девять месяцев уменьшилась на 44 процента

Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по РСБУ за январь-сентябрь текущего года снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T16:47+0300

2024-10-28T16:47+0300

2024-10-28T16:47+0300

экономика

россия

норникель

чистая прибыль

отчетность

https://cdnn.1prime.ru/img/83349/05/833490537_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_83a98750b828153234b5c6c3528d5845.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по РСБУ за январь-сентябрь текущего года снизилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37,84 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка при этом увеличилась на 3,6% - до 644,42 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла примерно на 7,5%, составив 240,5 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 1,8%, до 173,19 миллиарда. Себестоимость продаж выросла на 0,7% - до 403,92 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения выросла почти на 7,7%, до 47,76 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства "Норникеля" на 30 сентября текущего года выросли до 803,78 миллиарда рублей с 563,18 миллиарда на 31 декабря прошлого года. Краткосрочные обязательства снизились до 734,5 миллиарда рублей с 943,32 миллиарда на конец прошлого года. Отчетность "Норникеля" по РСБУ не является консолидированной и включает только показатели Заполярного филиала компании. Отчетность по МСФО публикуется по итогам полугодия и года. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

https://1prime.ru/20241028/nikel-852468247.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, норникель, чистая прибыль, отчетность