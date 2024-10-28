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Кабмин РФ одобрил возмещение расходов на оплату времени простоя работников
Кабмин РФ одобрил возмещение расходов на оплату времени простоя работников - 28.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин РФ одобрил возмещение расходов на оплату времени простоя работников
Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выделении средств Минтруду России на компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T16:17+0300
2024-10-28T16:17+0300
2024-10-28T16:17+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выделении средств Минтруду России на компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в Белгородской области, Брянской области и Курской областях, сообщается на сайте правительства. "Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство выделит более одного миллиарда рублей, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятиям Белгородской, Брянской и Курской областей, которые были вынуждены приостановить свою деятельность.
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Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, работники, простой
Кабмин РФ одобрил возмещение расходов на оплату времени простоя работников
Кабмин одобрил возмещение трат на оплату времени простоя работников в 3 регионах
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выделении средств Минтруду России на компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в Белгородской области, Брянской области и Курской областях, сообщается на сайте правительства.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство выделит более одного миллиарда рублей, чтобы частично компенсировать расходы на оплату труда работников предприятиям Белгородской, Брянской и Курской областей, которые были вынуждены приостановить свою деятельность.
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