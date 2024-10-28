Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские аграрии с начала года собрали шесть миллионов тонн овощей - 28.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241028/ovoschi-852478774.html
Российские аграрии с начала года собрали шесть миллионов тонн овощей
Российские аграрии с начала года собрали шесть миллионов тонн овощей - 28.10.2024, ПРАЙМ
Российские аграрии с начала года собрали шесть миллионов тонн овощей
Российские аграрии с начала года собрали 6 миллионов тонн овощей, сообщает Минсельхоз РФ. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T20:41+0300
2024-10-28T20:41+0300
экономика
россия
минсельхоз рф
аграрии
овощи
урожай
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/55/837985590_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9464b77e25bdbbe29a3f85de88ab644.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии с начала года собрали 6 миллионов тонн овощей, сообщает Минсельхоз РФ. "С начала года собрано уже 6 миллионов тонн овощей. Из них три четверти объема собрали в открытом грунте, остальное – в теплицах", - говорится в сообщении. В конце сентября министерство сообщило, что аграрии собрали 4 миллиона тонн овощей, из них 3 миллиона приходилось на урожай открытого грунта, 1 миллион тонн - на теплицы. Также сообщалось, что лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. Лидерами по темпам уборки овощей закрытого грунта в текущем году являются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края и Чеченская Республика.
https://1prime.ru/20241009/vyplaty-852092440.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83798/55/837985590_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_24aa581a8fc7d5682e89f71525fc4a16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минсельхоз рф, аграрии, овощи, урожай
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, аграрии, овощи, урожай
20:41 28.10.2024
 
Российские аграрии с начала года собрали шесть миллионов тонн овощей

Минсельхоз: аграрии в РФ с начала 2024 года собрали 6 миллионов тонн овощей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии с начала года собрали 6 миллионов тонн овощей, сообщает Минсельхоз РФ.
"С начала года собрано уже 6 миллионов тонн овощей. Из них три четверти объема собрали в открытом грунте, остальное – в теплицах", - говорится в сообщении.
В конце сентября министерство сообщило, что аграрии собрали 4 миллиона тонн овощей, из них 3 миллиона приходилось на урожай открытого грунта, 1 миллион тонн - на теплицы.
Также сообщалось, что лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. Лидерами по темпам уборки овощей закрытого грунта в текущем году являются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края и Чеченская Республика.
Сбор урожая рапса и пшеницы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
В НСА рассказали о выплатах российским аграриям по страхованию в 2024 году
9 октября, 21:42
 
ЭкономикаРОССИЯМинсельхоз РФаграрииовощиурожай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала