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Российские аграрии с начала года собрали шесть миллионов тонн овощей
Российские аграрии с начала года собрали шесть миллионов тонн овощей - 28.10.2024, ПРАЙМ
Российские аграрии с начала года собрали шесть миллионов тонн овощей
Российские аграрии с начала года собрали 6 миллионов тонн овощей, сообщает Минсельхоз РФ. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T20:41+0300
2024-10-28T20:41+0300
2024-10-28T20:41+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии с начала года собрали 6 миллионов тонн овощей, сообщает Минсельхоз РФ. "С начала года собрано уже 6 миллионов тонн овощей. Из них три четверти объема собрали в открытом грунте, остальное – в теплицах", - говорится в сообщении. В конце сентября министерство сообщило, что аграрии собрали 4 миллиона тонн овощей, из них 3 миллиона приходилось на урожай открытого грунта, 1 миллион тонн - на теплицы. Также сообщалось, что лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. Лидерами по темпам уборки овощей закрытого грунта в текущем году являются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края и Чеченская Республика.
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россия, минсельхоз рф, аграрии, овощи, урожай
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, аграрии, овощи, урожай
Российские аграрии с начала года собрали шесть миллионов тонн овощей
Минсельхоз: аграрии в РФ с начала 2024 года собрали 6 миллионов тонн овощей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии с начала года собрали 6 миллионов тонн овощей, сообщает Минсельхоз РФ.
"С начала года собрано уже 6 миллионов тонн овощей. Из них три четверти объема собрали в открытом грунте, остальное – в теплицах", - говорится в сообщении.
В конце сентября министерство сообщило, что аграрии собрали 4 миллиона тонн овощей, из них 3 миллиона приходилось на урожай открытого грунта, 1 миллион тонн - на теплицы.
Также сообщалось, что лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская и Московская области, Краснодарский край, а также Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. Лидерами по темпам уборки овощей закрытого грунта в текущем году являются Липецкая, Московская, Калужская и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края и Чеченская Республика.
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