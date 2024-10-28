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Ozon запустит новый логистический комплекс с тысячами рабочих мест - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Ozon запустит новый логистический комплекс с тысячами рабочих мест
Ozon запустит новый логистический комплекс с тысячами рабочих мест - 28.10.2024, ПРАЙМ
Ozon запустит новый логистический комплекс с тысячами рабочих мест
Маркетплейс Ozon открывает новый логистический комплекс в Уфе, инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4 миллиарда рублей, сообщили в... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T11:06+0300
2024-10-28T11:07+0300
ozon
логистический центр
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon открывает новый логистический комплекс в Уфе, инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4 миллиарда рублей, сообщили в компании. "Маркетплейс Ozon запускает новый логистический комплекс в Уфе. Инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4 миллиарда рублей. Открытие центра позволит создать более тысячи рабочих мест для жителей области и значительно сократит сроки доставки товаров внутри региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что продавцы уже могут записаться на поставку в новый фулфилмент-центр, а с 5 ноября заказы из него отправятся первым покупателям. Указывается, что площадь объекта составит 60 тысяч квадратных метров, на которых продавцы смогут разместить порядка 18 миллионов товаров. С выходом на полную мощность логистический хаб сможет обрабатывать более 660 тысяч заказов в сутки. "Наша цель - сделать доставку товаров максимально удобной и быстрой, а покупки - выгодными для жителей региона. Открытие логистического комплекса позволит нам добиться этих целей, а также снизит затраты местных предпринимателей на поставку товаров", - приводится в сообщении комментарий гендиректора компании Александра Гейля.
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ozon, логистический центр
OZON, логистический центр
11:06 28.10.2024 (обновлено: 11:07 28.10.2024)
 
Ozon запустит новый логистический комплекс с тысячами рабочих мест

Ozon запустит новый логистический комплекс в Уфе, инвестиции превысили 4 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon открывает новый логистический комплекс в Уфе, инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4 миллиарда рублей, сообщили в компании.
"Маркетплейс Ozon запускает новый логистический комплекс в Уфе. Инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4 миллиарда рублей. Открытие центра позволит создать более тысячи рабочих мест для жителей области и значительно сократит сроки доставки товаров внутри региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продавцы уже могут записаться на поставку в новый фулфилмент-центр, а с 5 ноября заказы из него отправятся первым покупателям.
Указывается, что площадь объекта составит 60 тысяч квадратных метров, на которых продавцы смогут разместить порядка 18 миллионов товаров. С выходом на полную мощность логистический хаб сможет обрабатывать более 660 тысяч заказов в сутки.
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"Наша цель - сделать доставку товаров максимально удобной и быстрой, а покупки - выгодными для жителей региона. Открытие логистического комплекса позволит нам добиться этих целей, а также снизит затраты местных предпринимателей на поставку товаров", - приводится в сообщении комментарий гендиректора компании Александра Гейля.
 
OZONлогистический центр
 
 
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