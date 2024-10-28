https://1prime.ru/20241028/paksh-852479463.html

СМИ: Венгрия договорилась с Framatome о поставках топлива на АЭС "Пакш"

СМИ: Венгрия договорилась с Framatome о поставках топлива на АЭС "Пакш" - 28.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: Венгрия договорилась с Framatome о поставках топлива на АЭС "Пакш"

Венгрия подписала договор с французской компанией Framatome о поставках топлива для АЭС "Пакш" с 2027 года, передает агентство MTI со ссылкой на министерство... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T21:10+0300

2024-10-28T21:10+0300

2024-10-28T21:10+0300

энергетика

венгрия

аэс "пакш"

ядерное топливо

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БУДАПЕШТ, 28 окт - ПРАЙМ. Венгрия подписала договор с французской компанией Framatome о поставках топлива для АЭС "Пакш" с 2027 года, передает агентство MTI со ссылкой на министерство энергетики Венгрии. "Это важный шаг для Венгрии с точки зрения безопасности поставок - 2027 год еще может показаться несколько далеким, но за последние годы на АЭС "Пакш" накопился очень значительный стратегический запас топлива", - приводит агентство слова госсекретаря министерства по энергетической и климатической политике Аттилы Штайнера. Как сообщило министерство, контракт о долгосрочных поставках, который "обеспечивает диверсификацию венгерских закупок ядерного топлива" основывается на меморандуме о намерениях, подписанном между венгерским минэнерго и французской компанией в 2023 году. Соглашение подписали главы Framatome и АЭС "Пакш", а также заместитель технического директора электростанции в присутствии министра энергетики Венгрии Чабы Лантоша. В сентябре 2023 года в венгерских СМИ появилась информация о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на закрытом мероприятии, якобы заявил о планах Венгрии в перспективе заменить российское ядерное топливо французским, чтобы снизить энергозависимость от РФ. Генеральный директор управляющей компании MVM Paksi Atomerömű Zrt. Янош Петер Хорват заявил, что Венгрия обсуждает три возможных варианта диверсификации поставок топлива для АЭС "Пакш" с участием американской компании Westinghouse, французской Framatome и "Росатома", есть вариант производства аналогов российского топлива. В администрации премьер-министра Венгрии заявили, что единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, французская компания Framatome не располагает топливом, подходящим для АЭС, построенных по российской технологии.

https://1prime.ru/20241025/porazhenie-852418363.html

венгрия

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венгрия, аэс "пакш", ядерное топливо