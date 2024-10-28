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В Турции рассказали о решении проблем с банковскими переводами с Россией
В Турции рассказали о решении проблем с банковскими переводами с Россией - 28.10.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали о решении проблем с банковскими переводами с Россией
Москва и Анкара ведут переговоры по решению проблемы банковских переводов, однако детали процесса стороны не раскрывают, рассказал РИА Новости дипломатический... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T07:34+0300
2024-10-28T07:34+0300
2024-10-28T07:38+0300
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АНКАРА, 28 окт – ПРАЙМ. Москва и Анкара ведут переговоры по решению проблемы банковских переводов, однако детали процесса стороны не раскрывают, рассказал РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Об этом также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани."Главы государств дали свои поручения, процесс идет. Детали не разглашаются", - подчеркнул собеседник агентства. Финансовая система Турции из-за вероятных последствий санкционного давления на Россию слишком тщательно проверяет все транзакции, даже если речь о неподсанкционных контрагентах. Жалобы на проведение операций поступают от обеих сторон, объяснил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
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турция, россия, банковские переводы
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, банковские переводы
В Турции рассказали о решении проблем с банковскими переводами с Россией
Турция и РФ решают проблему с банковскими переводами, процесс не разглашается
АНКАРА, 28 окт – ПРАЙМ. Москва и Анкара ведут переговоры по решению проблемы банковских переводов, однако детали процесса стороны не раскрывают, рассказал РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Об этом также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.
"Главы государств дали свои поручения, процесс идет. Детали не разглашаются", - подчеркнул собеседник агентства.
Финансовая система Турции из-за вероятных последствий санкционного давления на Россию слишком тщательно проверяет все транзакции, даже если речь о неподсанкционных контрагентах. Жалобы на проведение операций поступают от обеих сторон, объяснил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
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