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В Турции рассказали о решении проблем с банковскими переводами с Россией

В Турции рассказали о решении проблем с банковскими переводами с Россией - 28.10.2024, ПРАЙМ

В Турции рассказали о решении проблем с банковскими переводами с Россией

Москва и Анкара ведут переговоры по решению проблемы банковских переводов, однако детали процесса стороны не раскрывают, рассказал РИА Новости дипломатический... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T07:34+0300

2024-10-28T07:34+0300

2024-10-28T07:38+0300

экономика

турция

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АНКАРА, 28 окт – ПРАЙМ. Москва и Анкара ведут переговоры по решению проблемы банковских переводов, однако детали процесса стороны не раскрывают, рассказал РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Об этом также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани."Главы государств дали свои поручения, процесс идет. Детали не разглашаются", - подчеркнул собеседник агентства. Финансовая система Турции из-за вероятных последствий санкционного давления на Россию слишком тщательно проверяет все транзакции, даже если речь о неподсанкционных контрагентах. Жалобы на проведение операций поступают от обеих сторон, объяснил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

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турция, россия, банковские переводы