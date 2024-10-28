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Российским поставщикам животноводческой продукции открыли кубинский рынок
Российским поставщикам животноводческой продукции открыли кубинский рынок - 28.10.2024, ПРАЙМ
Российским поставщикам животноводческой продукции открыли кубинский рынок
Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции, начать поставки уже могут производители мяса птицы, свинины,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T15:38+0300
2024-10-28T15:38+0300
2024-10-28T15:38+0300
экономика
россия
россельхознадзор
куба
животноводство
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции, начать поставки уже могут производители мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, сообщило ведомство. "Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции... Российские предприятия по производству мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, включенные в реестр экспортеров ФГИС "ВетИС" компонента "Цербер" по стране Куба, могут беспрепятственно поставлять свои продукты на рынок этой страны", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что это решение стало результатом проведенного в этом году аудита Национального центра здоровья животных Кубы, а также работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран. В результате кубинская сторона признала российскую систему проверки, контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения для потребления человеком.
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россия, россельхознадзор, куба, животноводство
Экономика, РОССИЯ, Россельхознадзор, КУБА, животноводство
Российским поставщикам животноводческой продукции открыли кубинский рынок
Россельхознадзор открыл рынок Кубы поставщикам продукции животноводства из РФ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции, начать поставки уже могут производители мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, сообщило ведомство.
"Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции... Российские предприятия по производству мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, включенные в реестр экспортеров ФГИС "ВетИС" компонента "Цербер" по стране Куба, могут беспрепятственно поставлять свои продукты на рынок этой страны", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что это решение стало результатом проведенного в этом году аудита Национального центра здоровья животных Кубы, а также работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран. В результате кубинская сторона признала российскую систему проверки, контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения для потребления человеком.
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