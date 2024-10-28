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СМИ: миллиардеры США пожертвовали кампании Трампа больше, чем Харрис - 28.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: миллиардеры США пожертвовали кампании Трампа больше, чем Харрис
СМИ: миллиардеры США пожертвовали кампании Трампа больше, чем Харрис - 28.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: миллиардеры США пожертвовали кампании Трампа больше, чем Харрис
Кандидата в президенты от Республиканской партии поддерживает большее число миллиардеров, чем его оппонентку - демократку Камалу Харрис, сообщает издание... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T10:40+0300
2024-10-28T10:40+0300
политика
дональд трамп
камала харрис
выборы в сша
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Кандидата в президенты от Республиканской партии поддерживает большее число миллиардеров, чем его оппонентку - демократку Камалу Харрис, сообщает издание Financial Times. Сообщается, что треть всех средств, которые Трамп смог собрать своей предвыборной кампанией, являются пожертвованиями миллиардеров. При этом аналогичные перечисления Харрис составляют лишь 6% от всего объема средств.В общей сложности кампания Дональда Трампа смогла собрать 1,7 миллиарда долларов, в это же время Камала Харрис получила 2,2 миллиарда долларов. Общая сумма пожертвований двух кандидатов к середине октября приблизилась к отметке 3,9 миллиарда долларов.Среди богатых сторонников демократки издание отметило сооснователя социальной сети Facebook* Дастина Московица, сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана, а также бизнесмена Майкла Блумберга. Трампа же поддержали американский предприниматель Илон Маск, наследник банковской династии Тимоти Меллон, а также бизнесвумен Мириам Адельсон. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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дональд трамп, камала харрис, выборы в сша
Политика, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США
10:40 28.10.2024
 
СМИ: миллиардеры США пожертвовали кампании Трампа больше, чем Харрис

FT: миллиардеры США пожертвовали кампании Трампа больше, чем Харрис

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Брифинг президента США Д. Трампа
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Кандидата в президенты от Республиканской партии поддерживает большее число миллиардеров, чем его оппонентку - демократку Камалу Харрис, сообщает издание Financial Times.
Сообщается, что треть всех средств, которые Трамп смог собрать своей предвыборной кампанией, являются пожертвованиями миллиардеров. При этом аналогичные перечисления Харрис составляют лишь 6% от всего объема средств.
В общей сложности кампания Дональда Трампа смогла собрать 1,7 миллиарда долларов, в это же время Камала Харрис получила 2,2 миллиарда долларов. Общая сумма пожертвований двух кандидатов к середине октября приблизилась к отметке 3,9 миллиарда долларов.
Среди богатых сторонников демократки издание отметило сооснователя социальной сети Facebook* Дастина Московица, сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана, а также бизнесмена Майкла Блумберга. Трампа же поддержали американский предприниматель Илон Маск, наследник банковской династии Тимоти Меллон, а также бизнесвумен Мириам Адельсон.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Маск сократит расходы бюджета США на 2 триллиона долларов при одном условии
07:54
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
ПолитикаДональд ТрампКамала Харрисвыборы в США
 
 
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