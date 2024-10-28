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"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев - 28.10.2024, ПРАЙМ
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"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев
"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев
Многие украинцы поддерживают действия Москвы, однако вынуждены скрывать свою позицию, рассказал сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в беседе с новостным... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T06:41+0300
2024-10-28T06:41+0300
политика
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россия
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многие украинцы поддерживают действия Москвы, однако вынуждены скрывать свою позицию, рассказал сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Есть адекватные люди на Украине, с кем я общаюсь. Поэтому уже все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей", - объяснил сенатор, отметив, что многие граждане Украины желают скорейшей победы России.Он также отметил, что после начала специальной военной операции у него испортились отношения со спортсменами из этой страны.
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сво, украина, россия
Политика, СВО, УКРАИНА, РОССИЯ
06:41 28.10.2024
 
"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев

Карякин: на Украине многие желают победы РФ, но не могут это афишировать

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многие украинцы поддерживают действия Москвы, однако вынуждены скрывать свою позицию, рассказал сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Есть адекватные люди на Украине, с кем я общаюсь. Поэтому уже все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей", - объяснил сенатор, отметив, что многие граждане Украины желают скорейшей победы России.
Он также отметил, что после начала специальной военной операции у него испортились отношения со спортсменами из этой страны.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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