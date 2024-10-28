https://1prime.ru/20241028/pozitsiya-852461110.html
"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев
"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев
Многие украинцы поддерживают действия Москвы, однако вынуждены скрывать свою позицию, рассказал сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в беседе с новостным... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T06:41+0300
2024-10-28T06:41+0300
2024-10-28T06:41+0300
политика
сво
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многие украинцы поддерживают действия Москвы, однако вынуждены скрывать свою позицию, рассказал сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Есть адекватные люди на Украине, с кем я общаюсь. Поэтому уже все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей", - объяснил сенатор, отметив, что многие граждане Украины желают скорейшей победы России.Он также отметил, что после начала специальной военной операции у него испортились отношения со спортсменами из этой страны.
https://1prime.ru/20241028/pravitelstvo-852460611.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, украина, россия
Политика, СВО, УКРАИНА, РОССИЯ
"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев
Карякин: на Украине многие желают победы РФ, но не могут это афишировать
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многие украинцы поддерживают действия Москвы, однако вынуждены скрывать свою позицию, рассказал сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Есть адекватные люди на Украине, с кем я общаюсь. Поэтому уже все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей", - объяснил сенатор, отметив, что многие граждане Украины желают скорейшей победы России.
Он также отметил, что после начала специальной военной операции у него испортились отношения со спортсменами из этой страны.
"Рухнет в любой день": в Австралии сделали заявление о киевском режиме