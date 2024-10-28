https://1prime.ru/20241028/pozitsiya-852461110.html

"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев

"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев

Многие украинцы поддерживают действия Москвы, однако вынуждены скрывать свою позицию, рассказал сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в беседе с новостным... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T06:41+0300

2024-10-28T06:41+0300

2024-10-28T06:41+0300

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многие украинцы поддерживают действия Москвы, однако вынуждены скрывать свою позицию, рассказал сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Есть адекватные люди на Украине, с кем я общаюсь. Поэтому уже все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей", - объяснил сенатор, отметив, что многие граждане Украины желают скорейшей победы России.Он также отметил, что после начала специальной военной операции у него испортились отношения со спортсменами из этой страны.

https://1prime.ru/20241028/pravitelstvo-852460611.html

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