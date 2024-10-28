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"Рухнет в любой день": в Австралии сделали заявление о киевском режиме
"Рухнет в любой день": в Австралии сделали заявление о киевском режиме - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Рухнет в любой день": в Австралии сделали заявление о киевском режиме
Киевский режим может прекратить свое существование в любой момент из-за своей неустойчивости, рассказал Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T05:27+0300
2024-10-28T05:27+0300
2024-10-28T05:27+0300
политика
киевский режим
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ДЖАКАРТА, 28 окт - ПРАЙМ. Киевский режим может прекратить свое существование в любой момент из-за своей неустойчивости, рассказал Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в беседе с новостным агентством РИА Новости. По словам активиста, у Вашингтона появляется все больше проблем в мире, так как многие государства выходят из-под американского контроля. "Знаете, у (США - прим. ред.) есть серьезные проблемы. Недавно Израиль атаковал Иран. На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся", - объяснил Шиптон.
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киевский режим, сша
Политика, киевский режим, США
"Рухнет в любой день": в Австралии сделали заявление о киевском режиме
Шиптон: правительство Украины может рухнуть в любой день
ДЖАКАРТА, 28 окт - ПРАЙМ. Киевский режим может прекратить свое существование в любой момент из-за своей неустойчивости, рассказал Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в беседе с новостным агентством РИА Новости.
По словам активиста, у Вашингтона появляется все больше проблем в мире, так как многие государства выходят из-под американского контроля.
"Знаете, у (США - прим. ред.) есть серьезные проблемы. Недавно Израиль атаковал Иран. На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся", - объяснил Шиптон.
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