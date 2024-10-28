https://1prime.ru/20241028/pravitelstvo-852460611.html

"Рухнет в любой день": в Австралии сделали заявление о киевском режиме

"Рухнет в любой день": в Австралии сделали заявление о киевском режиме - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Рухнет в любой день": в Австралии сделали заявление о киевском режиме

Киевский режим может прекратить свое существование в любой момент из-за своей неустойчивости, рассказал Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T05:27+0300

2024-10-28T05:27+0300

2024-10-28T05:27+0300

политика

киевский режим

сша

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ДЖАКАРТА, 28 окт - ПРАЙМ. Киевский режим может прекратить свое существование в любой момент из-за своей неустойчивости, рассказал Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в беседе с новостным агентством РИА Новости. По словам активиста, у Вашингтона появляется все больше проблем в мире, так как многие государства выходят из-под американского контроля. "Знаете, у (США - прим. ред.) есть серьезные проблемы. Недавно Израиль атаковал Иран. На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся", - объяснил Шиптон.

https://1prime.ru/20241027/duda-852459439.html

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киевский режим, сша