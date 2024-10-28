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В НКР спрогнозировали объем страховых премий в России в 2025 году - 28.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241028/premii-852477459.html
В НКР спрогнозировали объем страховых премий в России в 2025 году
В НКР спрогнозировали объем страховых премий в России в 2025 году - 28.10.2024, ПРАЙМ
В НКР спрогнозировали объем страховых премий в России в 2025 году
Объем страховых премий в России в 2025 году может достичь 3,2 триллиона рублей, прогнозируют эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) в... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T19:14+0300
2024-10-28T19:14+0300
экономика
нкр
страховая премия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Объем страховых премий в России в 2025 году может достичь 3,2 триллиона рублей, прогнозируют эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) в аналитическом исследовании "Рынок страхования", которое есть в распоряжении РИА Новости. "НКР ожидает дальнейшего роста российского страхового рынка в 2024–2025 годах, в том числе повышения объема страховых премий и прибыли ведущих страховщиков, и новых рекордов. Объем страховых премий в России в 2025 году может достичь 3,2 триллиона рублей. Премии в сегменте страхования жизни (life) вырастут до 1,3 триллиона рублей, а в сегменте иного, чем страхование жизни (non-life), - до 1,9 триллиона рублей", - указывается в исследовании. По мнению управляющего директора группы рейтингов страховых компаний НКР Евгения Шарапова, драйвером роста всей отрасли останется страхование жизни, а в сегменте non-life (неличного страхования) рост будет наблюдаться в автомобильном страховании (каско и ОСАГО), добровольном медицинском страховании (ДМС), страховании имущества юридических и физических лиц. Объемы премии в страховании от несчастного случая снизятся, продолжая тренд 2024 года. За январь–сентябрь 2024 года объем страхового рынка, по оценке НКР, превысил 2 триллиона рублей. Анализ отчетности страховых компаний с кредитными рейтингами от НКР за 9 месяцев 2024 года показал рост премий в сегменте life на 51%, а в non-life - на 13%. Прибыль всех страховщиков с кредитными рейтингами от НКР по итогам 9 месяцев 2024 года находилась в положительной зоне. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель в целом для этой группы компаний прибавил около 11%, хотя персональная динамика и имеет разнонаправленный характер, указывается в исследовании. "По итогам четвертого квартала 2023 года страховая отрасль показала убыток, но в текущем году мы не ожидаем повторения такого отрицательного результата. Увеличение прибыли по итогам 2024 года может превысить нашу прошлую оценку в 7% и составить около 13%. По итогам года НКР прогнозирует рекордный объем прибыли страховой отрасли", - говорится там же. На темпы роста в числе прочих факторов может повлиять и увеличение налоговой ставки на прибыль в 2025 году: при прочих равных компании могут зафиксировать прибыль в текущем году, не перенося ее на следующие периоды. В сегменте ОСАГО, по их оценке, страховые премии за 9 месяцев 2024 года составили 240 миллиарда рублей, за год в целом прогнозируется 327 миллиарда рублей, а в 2025 году их объем может вырасти до 360 миллиардов рублей. В своем прогнозе эксперты НКР исходили из того, что в 2025 году регулятор может расширить тарифный коридор.
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нкр, страховая премия
Экономика, НКР, Страховая премия
19:14 28.10.2024
 
В НКР спрогнозировали объем страховых премий в России в 2025 году

НКР: объем страховых премий в России в 2025 году может достичь 3,2 трлн рублей

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Объем страховых премий в России в 2025 году может достичь 3,2 триллиона рублей, прогнозируют эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) в аналитическом исследовании "Рынок страхования", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"НКР ожидает дальнейшего роста российского страхового рынка в 2024–2025 годах, в том числе повышения объема страховых премий и прибыли ведущих страховщиков, и новых рекордов. Объем страховых премий в России в 2025 году может достичь 3,2 триллиона рублей. Премии в сегменте страхования жизни (life) вырастут до 1,3 триллиона рублей, а в сегменте иного, чем страхование жизни (non-life), - до 1,9 триллиона рублей", - указывается в исследовании.
По мнению управляющего директора группы рейтингов страховых компаний НКР Евгения Шарапова, драйвером роста всей отрасли останется страхование жизни, а в сегменте non-life (неличного страхования) рост будет наблюдаться в автомобильном страховании (каско и ОСАГО), добровольном медицинском страховании (ДМС), страховании имущества юридических и физических лиц. Объемы премии в страховании от несчастного случая снизятся, продолжая тренд 2024 года.
За январь–сентябрь 2024 года объем страхового рынка, по оценке НКР, превысил 2 триллиона рублей. Анализ отчетности страховых компаний с кредитными рейтингами от НКР за 9 месяцев 2024 года показал рост премий в сегменте life на 51%, а в non-life - на 13%.
Прибыль всех страховщиков с кредитными рейтингами от НКР по итогам 9 месяцев 2024 года находилась в положительной зоне. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель в целом для этой группы компаний прибавил около 11%, хотя персональная динамика и имеет разнонаправленный характер, указывается в исследовании.
"По итогам четвертого квартала 2023 года страховая отрасль показала убыток, но в текущем году мы не ожидаем повторения такого отрицательного результата. Увеличение прибыли по итогам 2024 года может превысить нашу прошлую оценку в 7% и составить около 13%. По итогам года НКР прогнозирует рекордный объем прибыли страховой отрасли", - говорится там же.
На темпы роста в числе прочих факторов может повлиять и увеличение налоговой ставки на прибыль в 2025 году: при прочих равных компании могут зафиксировать прибыль в текущем году, не перенося ее на следующие периоды. В сегменте ОСАГО, по их оценке, страховые премии за 9 месяцев 2024 года составили 240 миллиарда рублей, за год в целом прогнозируется 327 миллиарда рублей, а в 2025 году их объем может вырасти до 360 миллиардов рублей. В своем прогнозе эксперты НКР исходили из того, что в 2025 году регулятор может расширить тарифный коридор.
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ЭкономикаНКРСтраховая премия
 
 
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