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ВТБ ожидает квартальный рекорд прибыли в октябре-декабре

ВТБ ожидает квартальный рекорд прибыли в октябре-декабре - 28.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ ожидает квартальный рекорд прибыли в октябре-декабре

Группа ВТБ ожидает квартальный рекорд чистой прибыли по МСФО в октябре-декабре 2024 года в размере 175 миллиардов рублей и подтверждает прогноз чистой прибыли... | 28.10.2024, ПРАЙМ

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втб

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа ВТБ ожидает квартальный рекорд чистой прибыли по МСФО в октябре-декабре 2024 года в размере 175 миллиардов рублей и подтверждает прогноз чистой прибыли на 2024 год на уровне 550 миллиардов рублей, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Это (третий квартал – ред.) действительно, наверное, самый сложный квартал с точки зрения абсолютного размера прибыли.., по сути, такая конфигурация третьего квартала приводит нас к необходимости побить квартальный рекорд - 175 миллиардов рублей четвертого квартала с тем, чтобы 550 (миллиардов рублей чистой прибыли по итогам года – ред.) сложилось", - сказал Пьянов. "Это (полученная за 9 месяцев 2024 года чистая прибыль в 375 миллиардов рублей – ред.) дает нам возможность подтвердить наш прогноз по чистой прибыли на уровне 550 миллиардов рублей с учетом дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами", - подтвердил ранее заявленный прогноз топ-менеджер. Пьянов напомнил, что в четвертом квартале на финрезультат ВТБ окажет влияние эффект, связанный с выделением юридического лица согласно федеральному закону 292-ФЗ с передачей ему заблокированных активов и обязательств ВТБ перед недружественными иностранными лицами. Как он уточнил, это выделение будет осуществлено "за пределы группы". Также, по его словам, предстоят еще несколько крупных погашений кредитов, которые позитивно повлияют на стоимость риска юридических лиц. "Мы ожидаем как минимум, даже в новых макроэкономических условиях после решения … совета директоров (ЦБ РФ по увеличению ключевой ставки до 21% годовых – ред.) около 20 миллиардов регулярной чистой прибыли без бустеров в месяц в течение четвертого квартала… Поэтому мы достаточно комфортно себя чувствуем с точки зрения подтверждения таргета и идем на рекорд: и квартальный, и годовой с точки зрения годовой чистой прибыли", - заключил он. Группа ВТБ за 9 месяцев текущего года, согласно отчету, получила чистую прибыль по МСФО на уровне 375 миллиардов рублей, что на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Прибыль за первый квартал составила 122,4 миллиарда рублей, за второй - 154,7 миллиарда рублей, а за третий квартал - 97,9 миллиарда рублей. Ранее рекордную чистую прибыль по МСФО группа ВТБ получила по итогам 2023 года - 432,2 миллиарда рублей против убытка в 2022 году. В первом квартале 2023 года она составила 147,2 миллиарда рублей, во втором – 142,6 миллиарда, в третьем – 86,5 миллиарда рублей, в четвертом - 55,9 миллиарда рублей.

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втб, прибыль