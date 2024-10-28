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Группа ВТБ за 9 месяцев сократила чистую прибыль на 0,3% - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Группа ВТБ за 9 месяцев сократила чистую прибыль на 0,3%
Группа ВТБ за 9 месяцев сократила чистую прибыль на 0,3% - 28.10.2024, ПРАЙМ
Группа ВТБ за 9 месяцев сократила чистую прибыль на 0,3%
Группа ВТБ получила чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года на уровне 375 миллиардов рублей - на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года, за третий | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T10:03+0300
2024-10-28T10:06+0300
втб
прибыль
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа ВТБ получила чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года на уровне 375 миллиардов рублей - на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года, за третий квартал прибыль составила 97,9 миллиарда рублей – на 13,2% больше год к году, следует из слов первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова и отчетности ВТБ по МСФО за девять месяцев и третий квартал 2024 года. "Чистая прибыль – 97,9 миллиарда рублей за третий квартал и ровно 375 миллиардов рублей за девять месяцев 2024 года", - сказал Пьянов журналистам. По данным отчетности, в третьем квартале 2024 года чистая прибыль группы увеличилась на 13,2% год к году, а за девять месяцев 2024 года оказалась на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ. По итогам девяти месяцев 2024 года активы группы ВТБ увеличились на 14,6% и достигли 33,7 триллиона рублей. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,7 триллиона рублей, увеличившись за девять месяцев 2024 года на 13%. В третьем квартале рост совокупного кредитного портфеля группы "немного замедлился" и составил 3% по сравнению с 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом квартале 2024 года. Кредиты физическим лицам, по данным отчетности, увеличились с начала 2024 года на 10,1% до 7,7 триллиона рублей, при этом рост за третий квартал 2024 года составил менее 1%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам девяти месяцев на 14,4% до 16 триллионов рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы по состоянию на 30 сентября 2024 года составила 32% (33% на 31 декабря 2023 года). Совокупные средства клиентов группы по состоянию на 30 сентября 2024 года выросли на 14,5% до 25,6 триллиона рублей. При этом рост средств клиентов - юрлиц с начала 2024 года составил 12,5%. Объем средств клиентов - физлиц увеличился по итогам девяти месяцев текущего года на 17,2%, достигнув по состоянию на 30 сентября 2024 года 11,3 триллиона рублей. Чистые операционные доходы до резервов составили 248,9 миллиарда рублей в третьем квартале 2024 года и 770,3 миллиарда рублей за девять месяцев 2024 года, увеличившись год к году на 2,2% и сократившись на 11,2% соответственно.
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втб, прибыль
ВТБ, прибыль
10:03 28.10.2024 (обновлено: 10:06 28.10.2024)
 
Группа ВТБ за 9 месяцев сократила чистую прибыль на 0,3%

Группа ВТБ за 9 месяцев сократила чистую прибыль по МСФО на 0,3%, до 375 млрд руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Группа ВТБ получила чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года на уровне 375 миллиардов рублей - на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года, за третий квартал прибыль составила 97,9 миллиарда рублей – на 13,2% больше год к году, следует из слов первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова и отчетности ВТБ по МСФО за девять месяцев и третий квартал 2024 года.
"Чистая прибыль – 97,9 миллиарда рублей за третий квартал и ровно 375 миллиардов рублей за девять месяцев 2024 года", - сказал Пьянов журналистам.
По данным отчетности, в третьем квартале 2024 года чистая прибыль группы увеличилась на 13,2% год к году, а за девять месяцев 2024 года оказалась на 0,3% меньше аналогичного периода прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.
По итогам девяти месяцев 2024 года активы группы ВТБ увеличились на 14,6% и достигли 33,7 триллиона рублей. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,7 триллиона рублей, увеличившись за девять месяцев 2024 года на 13%. В третьем квартале рост совокупного кредитного портфеля группы "немного замедлился" и составил 3% по сравнению с 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом квартале 2024 года.
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
ВТБ ожидает квартальный рекорд прибыли в октябре-декабре
10:02
Кредиты физическим лицам, по данным отчетности, увеличились с начала 2024 года на 10,1% до 7,7 триллиона рублей, при этом рост за третий квартал 2024 года составил менее 1%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам девяти месяцев на 14,4% до 16 триллионов рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы по состоянию на 30 сентября 2024 года составила 32% (33% на 31 декабря 2023 года).
Совокупные средства клиентов группы по состоянию на 30 сентября 2024 года выросли на 14,5% до 25,6 триллиона рублей. При этом рост средств клиентов - юрлиц с начала 2024 года составил 12,5%. Объем средств клиентов - физлиц увеличился по итогам девяти месяцев текущего года на 17,2%, достигнув по состоянию на 30 сентября 2024 года 11,3 триллиона рублей. Чистые операционные доходы до резервов составили 248,9 миллиарда рублей в третьем квартале 2024 года и 770,3 миллиарда рублей за девять месяцев 2024 года, увеличившись год к году на 2,2% и сократившись на 11,2% соответственно.
 
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