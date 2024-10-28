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Кабмин РФ одобрил проект о едином подходе к региональным доплатам к пенсии

Кабмин РФ одобрил проект о едином подходе к региональным доплатам к пенсии - 28.10.2024, ПРАЙМ

Кабмин РФ одобрил проект о едином подходе к региональным доплатам к пенсии

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий единый подход к назначению региональных доплат к пенсиям. Оно внесет документ в Госдуму. Об этом... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T16:13+0300

2024-10-28T16:13+0300

2024-10-28T16:13+0300

россия

правительство рф

законопроект

пенсии

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий единый подход к назначению региональных доплат к пенсиям. Оно внесет документ в Госдуму. Об этом сказано в сообщении на сайте кабмина. Поправки касаются назначения надбавок неработающим пенсионерам, доходы которых не достигают регионального прожиточного минимума. Данные нововведения ранее обсуждали в ходе заседания кабмина. Законопроект предусматривает возможность передачи Соцфонду РФ полномочий по назначению и перечислению региональных социальных доплат к пенсии. Согласно перечню решений, принятых в ходе заседания правительства РФ 24 октября, оно одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в статью 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и решило внести его в Госдуму в установленном порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал на заседании кабмина, что данный законопроект призван сделать процедуру назначения региональных доплат к пенсиям максимально прозрачной. Мишустин напомнил, что сейчас Соцфонд предоставляет федеральные доплаты в случае, когда прожиточный минимум в регионе ниже, чем в целом по РФ. Если же он выше, то по решению местных органов соцзащиты назначаются региональные надбавки. Бюджет РФ участвует в финансировании таких региональных расходов. Премьер подчеркнул, что принцип расчета надбавок при принятии законопроекта не изменится, дополнительные обращения и справки от россиян не потребуются. Пенсионеры продолжат получать положенные им средства в полном объеме.

https://1prime.ru/20241027/pensii-852403139.html

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россия, правительство рф, законопроект, пенсии