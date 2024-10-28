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В России началась шестидневная рабочая неделя - 28.10.2024, ПРАЙМ
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В России началась шестидневная рабочая неделя
В России началась шестидневная рабочая неделя - 28.10.2024, ПРАЙМ
В России началась шестидневная рабочая неделя
В понедельник, 28 октября, в России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 2 ноября включительно. | 28.10.2024, ПРАЙМ
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шестидневная рабочая неделя
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 28 октября, в России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 2 ноября включительно.Второе ноября будет для россиян сокращенным рабочим днем в связи с переносом одного выходного на 30 апреля 2025 года. На следующей неделе выходным днем станет также 4 ноября - День народного единства.Из-за переноса отдыха на апрель весенние выходные дни захватят период с 28 апреля по 1 мая включительно.
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шестидневная рабочая неделя, россия
шестидневная рабочая неделя, РОССИЯ
11:58 28.10.2024
 
В России началась шестидневная рабочая неделя

В России 28 октября началась шестидневная рабочая неделя

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНалог на наследство
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 28 октября, в России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 2 ноября включительно.
Второе ноября будет для россиян сокращенным рабочим днем в связи с переносом одного выходного на 30 апреля 2025 года. На следующей неделе выходным днем станет также 4 ноября - День народного единства.
Из-за переноса отдыха на апрель весенние выходные дни захватят период с 28 апреля по 1 мая включительно.
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11:06
 
шестидневная рабочая неделяРОССИЯ
 
 
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