https://1prime.ru/20241028/rabota-852466170.html

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя - 28.10.2024, ПРАЙМ

В России началась шестидневная рабочая неделя

В понедельник, 28 октября, в России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 2 ноября включительно. | 28.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-28T11:58+0300

шестидневная рабочая неделя

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 28 октября, в России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до 2 ноября включительно.Второе ноября будет для россиян сокращенным рабочим днем в связи с переносом одного выходного на 30 апреля 2025 года. На следующей неделе выходным днем станет также 4 ноября - День народного единства.Из-за переноса отдыха на апрель весенние выходные дни захватят период с 28 апреля по 1 мая включительно.

https://1prime.ru/20241028/ozon-852464879.html

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шестидневная рабочая неделя, россия