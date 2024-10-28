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Маск сократит расходы бюджета США на 2 триллиона долларов при одном условии
Маск сократит расходы бюджета США на 2 триллиона долларов при одном условии - 28.10.2024, ПРАЙМ
Маск сократит расходы бюджета США на 2 триллиона долларов при одном условии
Расходы американского бюджета можно сократить на два триллиона долларов, считает предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск. Он также заявил, что будет готов... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T07:54+0300
2024-10-28T07:54+0300
2024-10-28T07:55+0300
дональд трамп
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Расходы американского бюджета можно сократить на два триллиона долларов, считает предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск. Он также заявил, что будет готов это сделать в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке.Ведущий в ходе предвыборного митинга Трампа в Нью-Йорке задал Маску вопрос о том, на какую сумму можно сократить расходы бюджета страны, составляющие 6,5 триллиона долларов. "Думаю, что можно по меньшей мере два триллиона", - подчеркнул Маск. Агентство Блумберг сообщало, что данная позиция бизнесмена противоречит его интересам, поскольку компании, которыми он владеет, получают многомиллионные контракты от правительства и заинтересованы в увеличении расходов.Ранее Трамп пообещал Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах.
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дональд трамп, илон маск, расходы бюджета, сша
Дональд Трамп, Илон Маск, расходы бюджета, США
Маск сократит расходы бюджета США на 2 триллиона долларов при одном условии
Маск пообещал сократить бюджетные расходы США на $2 трлн в случае победы Трампа
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Расходы американского бюджета можно сократить на два триллиона долларов, считает предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск. Он также заявил, что будет готов это сделать в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке.
Ведущий в ходе предвыборного митинга Трампа в Нью-Йорке задал Маску вопрос о том, на какую сумму можно сократить расходы бюджета страны, составляющие 6,5 триллиона долларов. "Думаю, что можно по меньшей мере два триллиона", - подчеркнул Маск.
Агентство Блумберг сообщало, что данная позиция бизнесмена противоречит его интересам, поскольку компании, которыми он владеет, получают многомиллионные контракты от правительства и заинтересованы в увеличении расходов.
Ранее Трамп пообещал Маску место в правительстве США в случае своей победы на выборах.
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