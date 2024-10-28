https://1prime.ru/20241028/raskhody-852463612.html

Расходы группы ВТБ на резервы в третьем квартале снизились на 15,6%

Расходы группы ВТБ на резервы в третьем квартале снизились на 15,6% - 28.10.2024, ПРАЙМ

Расходы группы ВТБ на резервы в третьем квартале снизились на 15,6%

Расходы группы ВТБ на резервы по МСФО за январь-сентябрь текущего года сократились на 28,4% в годовом выражении, до 93,1 миллиарда рублей, в том числе в третьем | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T10:04+0300

2024-10-28T10:04+0300

2024-10-28T10:06+0300

втб

расходы

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Расходы группы ВТБ на резервы по МСФО за январь-сентябрь текущего года сократились на 28,4% в годовом выражении, до 93,1 миллиарда рублей, в том числе в третьем квартале – на 15,6%, до 30,3 миллиарда, следует из материалов группы. "Расходы на создание резервов сократились год к году на 28,4% и составили за девять месяцев 2024 года 93,1 миллиарда рублей. В третьем квартале 2024 года расходы на создание резервов составили 30,3 миллиарда рублей, сократившись год к году на 15,6%", - говорится в отчете. "Из них: юридические лица – 7,2 (миллиарда рублей – ред.), физические лица – 23,1 (миллиарда рублей - ред.)", - уточнил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в отношении расходов на резервы в третьем квартале. Стоимость риска, по данным отчета, составила 0,6% за первые три квартала и отдельно за третий квартал по сравнению с 1% за первые девять месяцев прошлого года и 1,1% за третий квартал 2023 года. Расходы на персонал и административные расходы составили 110,8 миллиарда рублей за третий квартал и 323 миллиарда рублей за январь-сентябрь, увеличившись год к году на 12,5% и на 18,6% соответственно. Как поясняется в документе, это произошло "на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы, а также ввиду включения в расходы на персонал и административные расходы расходной базы банка РНКБ, включенного в состав группы ВТБ только в марте 2023 года".

https://1prime.ru/20241028/pribyl-852463493.html

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втб, расходы