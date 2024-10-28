https://1prime.ru/20241028/rekord-852467029.html

Строители БАМа обновили рекорд суточной укладки пути спустя 40 лет

Строители БАМа обновили рекорд суточной укладки пути спустя 40 лет - 28.10.2024, ПРАЙМ

Строители БАМа обновили рекорд суточной укладки пути спустя 40 лет

РЖД обновили рекорд суточной укладки пути на БАМе, установленный 40 лет назад, сообщила компания. | 28.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. РЖД обновили рекорд суточной укладки пути на БАМе, установленный 40 лет назад, сообщила компания. "Обновили рекорд суточной укладки пути на БАМе. Уложили 8,1 километра второго пути от станции Тында до разъезда Побожий в Амурской области. Предыдущий рекорд, 40 лет назад, установила бригада Александра Бондаря – 5,4 километра за сутки", - говорится в сообщении РЖД. Компания отмечает, что в отличие от предшественников нынешние строители используют современную технику и новые технологии, которые ускоряют путевые работы. При этом укладка велась буквально под стук колес проезжающих рядом грузовых поездов. "Работы вели сразу с двух направлений – от разъезда Побожий и станции Тында. Финальное скрепление сделали ключом, который использовали при укладке последнего звена восточного участка БАМа на разъезде Мирошниченко в 1984 году", - пишут РЖД. Символично, добавляет компания, что рекорд поставлен 27 октября, в этот день 40 лет назад во время митинга в Тынде было открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали.

https://1prime.ru/20241018/poezda-852246466.html

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