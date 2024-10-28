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Экономика России продолжает расти, заявил Путин
Экономика России продолжает расти, заявил Путин - 28.10.2024, ПРАЙМ
Экономика России продолжает расти, заявил Путин
Несмотря на то, что российская экономика сталкивается с рядом ограничений, она продолжает показывать рост, доложил российский президент Владимир Путин в ходе... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:18+0300
2024-10-28T14:18+0300
2024-10-28T14:18+0300
экономика
владимир путин
санкции против рф
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Несмотря на то, что российская экономика сталкивается с рядом ограничений, она продолжает показывать рост, доложил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Так, он отметил влияние западных санкций, нехватку квалифицированных кадров и технологий, трудности в логистических процессах. "В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны", - подчеркнул он, добавив, что экономика также продолжает показывать рост, несмотря на замедление динамики ВВП в текущем квартале.
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владимир путин, санкции против рф
Экономика, Владимир Путин, санкции против РФ
Экономика России продолжает расти, заявил Путин
Путин: в экономике РФ сохраняются сложности, но она продолжает расти
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Несмотря на то, что российская экономика сталкивается с рядом ограничений, она продолжает показывать рост, доложил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Так, он отметил влияние западных санкций, нехватку квалифицированных кадров и технологий, трудности в логистических процессах.
"В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они прежде всего вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны", - подчеркнул он, добавив, что экономика также продолжает показывать рост, несмотря на замедление динамики ВВП в текущем квартале.
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