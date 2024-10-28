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Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение

Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение - 28.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение

Российский рынок акций переходит к заметному снижению во второй половине торговой сессии понедельника, следует из данных Мосбиржи. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T16:14+0300

2024-10-28T16:14+0300

2024-10-28T16:14+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к заметному снижению во второй половине торговой сессии понедельника, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 15.46 мск снижается на 1,68%, до 2 615,7 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 6,02%, до 71,08 доллара за баррель. "Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, российский рынок вскоре стал быстро возвращать утраченные позиции. Правда, отыграть все потери не удалось и активное снижение возобновилось. Кроме негативных итогов пятничного заседания ЦБ, давление на наши фондовые индикаторы оказывало сильное снижение нефтяных котировок, которое в начале российских торгов лишь ускорилось", - отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Нефть сильно подешевела из-за уменьшения геополитических рисков, так как военный ответ Израиля Ирану был достаточно ограниченным и не должен привести к эскалации конфликта, добавил эксперт. "Российский рынок начал неделю со снижения, основная причина которого - в повышении ключевой ставки в пятницу до рекордных 21% при консенсус-прогнозе 20%. При этом ЦБ также заявил о намерении продолжать ужесточать ДКП и что предела по пику ставки нет", - комментирует Никита Степанов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ОВК (+4,57%), "Сегежи" (+1,16%), "Интер РАО" (+0,79%), "Лукойла" (+0,4%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,18%). В лидерах снижения стоимости – акции "Селигдара" (-4,38%), "Ростелекома" (-4,21%), "Русснефти" (-4,18%), "Фосагро" (-4,03%), "Самолета" (-3,92%), "Газпрома" (-3,87%). ПРОГНОЗЫ "Индекс находится ниже уровня поддержки 2650 пунктов. Закрытие двух дней ниже него может привести к снижению до 2500 пунктов. Ожидаем закрытия в "красной зоне", - рассказал Степанов из ФГ "Финам". "Индекс Мосбиржи вновь переписал минимум с середины сентября и подходит к ближайшей поддержке 2582 пункта. Если рубль не перейдет к укреплению, а нефть хотя бы удержится около текущих уровней, эта отметка может устоять, и фондовый индикатор способен перейти к восходящей коррекции от достигнутых минимумов", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс