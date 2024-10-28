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Российский рынок акций снизился в основную сессию на 3,21 процента
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 3,21 процента - 28.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 3,21 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 3,21%, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T18:58+0300
2024-10-28T18:58+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 3,21%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился упал на 3,21%, до 2575,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,93%, до 872,17 пункта, долларовый РТС – на 3,77%, до 834,31 пункта.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций снизился в основную сессию на 3,21 процента
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи снизился в основную сессию на 3,21%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 3,21%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился упал на 3,21%, до 2575,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,93%, до 872,17 пункта, долларовый РТС – на 3,77%, до 834,31 пункта.
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 29 октября