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Российский рынок акций снизился в основную сессию на 3,21 процента

Российский рынок акций снизился в основную сессию на 3,21 процента - 28.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился в основную сессию на 3,21 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 3,21%, следует из данных Московской биржи. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T18:58+0300

2024-10-28T18:58+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 3,21%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился упал на 3,21%, до 2575,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,93%, до 872,17 пункта, долларовый РТС – на 3,77%, до 834,31 пункта.

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