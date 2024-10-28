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Российский рынок акций обновил минимум с начала сентября - 28.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241028/rynok-852477928.html
Российский рынок акций обновил минимум с начала сентября
Российский рынок акций обновил минимум с начала сентября - 28.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций обновил минимум с начала сентября
Российский рынок акций упал в понедельник пятую сессию подряд, обновив в ходе торгов минимум с 4 сентября на отметке 2570,2 пункта по основному фондовому... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T19:55+0300
2024-10-28T19:55+0300
экономика
биржевые торги
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в понедельник пятую сессию подряд, обновив в ходе торгов минимум с 4 сентября на отметке 2570,2 пункта по основному фондовому индексу – на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ и упавшей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,21%, до 2575,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,93%, до 872,17 пункта, долларовый РТС – на 3,77%, до 834,31 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения - до 3,7%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДКП И НЕФТИ Российский рынок акций в понедельник торговался под давлением на фоне сохранения жесткой ДКП ЦБ РФ. Ощутимо дешевеющая нефть добавляет пессимизма рынку. "К негативу от резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ добавился обвал цен на нефть более чем на 5% на сокращении геополитической премии. Израильские удары по Ирану не коснулись нефтяных и ядерных объектов, чего ранее опасались на рынках. Ослабление рубля в этих условиях не играло особой роли", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали бумаги "Ростелекома" (-6,2%), "Газпрома" (-6%), "Норникеля" (-5,8%), "Фосагро" (-5,1%), "Самолета" (-5%). Стоимость нефти к 19.39 мск падает на 5,5%, до 71,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 104,2 пункта. ПРОГНОЗЫ "Технически" присутствуют риски спуска индекса Мосбиржи ближе к 2500 пунктам, откуда акции могут начать выкупаться, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 октября – 2525-2655 пунктов, добавляет он. Индекс Мосбиржи не удержался выше 2600 пунктов, что подтверждает риски обновления минимума текущего года в 2512 пунктов в ближайшие сессии, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "На данный момент инвесторам сложно найти поводы для оптимизма: ЦБ РФ ясно дал понять, что продолжит борьбу с инфляцией, которая предполагает в том числе возможность дальнейшего роста процентных ставок", - поясняет она.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:55 28.10.2024
 
Российский рынок акций обновил минимум с начала сентября

Российский рынок акций снизился до 2570,2 пункта и обновил минимум с 4 сентября

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в понедельник пятую сессию подряд, обновив в ходе торгов минимум с 4 сентября на отметке 2570,2 пункта по основному фондовому индексу – на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ и упавшей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,21%, до 2575,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,93%, до 872,17 пункта, долларовый РТС – на 3,77%, до 834,31 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения - до 3,7%.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДКП И НЕФТИ

Российский рынок акций в понедельник торговался под давлением на фоне сохранения жесткой ДКП ЦБ РФ. Ощутимо дешевеющая нефть добавляет пессимизма рынку.
"К негативу от резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ добавился обвал цен на нефть более чем на 5% на сокращении геополитической премии. Израильские удары по Ирану не коснулись нефтяных и ядерных объектов, чего ранее опасались на рынках. Ослабление рубля в этих условиях не играло особой роли", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже упали бумаги "Ростелекома" (-6,2%), "Газпрома" (-6%), "Норникеля" (-5,8%), "Фосагро" (-5,1%), "Самолета" (-5%).
Стоимость нефти к 19.39 мск падает на 5,5%, до 71,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилен около 104,2 пункта.

ПРОГНОЗЫ

"Технически" присутствуют риски спуска индекса Мосбиржи ближе к 2500 пунктам, откуда акции могут начать выкупаться, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 октября – 2525-2655 пунктов, добавляет он.
Индекс Мосбиржи не удержался выше 2600 пунктов, что подтверждает риски обновления минимума текущего года в 2512 пунктов в ближайшие сессии, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"На данный момент инвесторам сложно найти поводы для оптимизма: ЦБ РФ ясно дал понять, что продолжит борьбу с инфляцией, которая предполагает в том числе возможность дальнейшего роста процентных ставок", - поясняет она.
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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19:11
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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