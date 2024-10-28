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"Мир не будет прежним". В Венгрии оценили итоги саммита БРИКС в Казани

"Мир не будет прежним". В Венгрии оценили итоги саммита БРИКС в Казани - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Мир не будет прежним". В Венгрии оценили итоги саммита БРИКС в Казани

После проведения саммита БРИКС в Казани мир не уже будет прежним, считает председатель венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T20:49+0300

2024-10-28T20:49+0300

2024-10-28T20:49+0300

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БУДАПЕШТ, 28 окт - ПРАЙМ. После проведения саммита БРИКС в Казани мир не уже будет прежним, считает председатель венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. "Неприемлем мир, где одна или несколько стран хотят править другими. На прошлой неделе в России в Казани заседали главы стран БРИКС. После встречи в Казани мир уже не такой, каким был до сих пор. Мы получили важное послание: давайте строить мир, где не одна страна правит, а мы вместе принимаем решение о своей судьбе", — сказал он, выступая на акции, организованной "Венгерским форумом мира" с критикой политики НАТО. По мнению Тюрмера, в новом мире смогут "сосуществовать социалистический Китай и капиталистические страны", так как целью объединения является "не эксплуатировать друг друга, а помогать друг другу развиваться и взаимно выстраивать мир и безопасность, где атмосфера доверительная и не враждебная". Политик подчеркнул, что "рядом с нами рождается новый мир, наша задача — двигаться в его сторону", при этом генсек НАТО "оставляет без внимания требования нового мира". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. До этого он сказал, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.

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венгрия, запад, брикс