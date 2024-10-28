Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мир не будет прежним". В Венгрии оценили итоги саммита БРИКС в Казани - 28.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241028/sammit-852479007.html
"Мир не будет прежним". В Венгрии оценили итоги саммита БРИКС в Казани
"Мир не будет прежним". В Венгрии оценили итоги саммита БРИКС в Казани - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Мир не будет прежним". В Венгрии оценили итоги саммита БРИКС в Казани
После проведения саммита БРИКС в Казани мир не уже будет прежним, считает председатель венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T20:49+0300
2024-10-28T20:49+0300
политика
венгрия
запад
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg
БУДАПЕШТ, 28 окт - ПРАЙМ. После проведения саммита БРИКС в Казани мир не уже будет прежним, считает председатель венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. "Неприемлем мир, где одна или несколько стран хотят править другими. На прошлой неделе в России в Казани заседали главы стран БРИКС. После встречи в Казани мир уже не такой, каким был до сих пор. Мы получили важное послание: давайте строить мир, где не одна страна правит, а мы вместе принимаем решение о своей судьбе", — сказал он, выступая на акции, организованной "Венгерским форумом мира" с критикой политики НАТО. По мнению Тюрмера, в новом мире смогут "сосуществовать социалистический Китай и капиталистические страны", так как целью объединения является "не эксплуатировать друг друга, а помогать друг другу развиваться и взаимно выстраивать мир и безопасность, где атмосфера доверительная и не враждебная". Политик подчеркнул, что "рядом с нами рождается новый мир, наша задача — двигаться в его сторону", при этом генсек НАТО "оставляет без внимания требования нового мира". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. До этого он сказал, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
https://1prime.ru/20241028/interes-852460752.html
венгрия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_214:0:3642:2571_1920x0_80_0_0_1c6cb2081f1e67692278b710a7abab14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, запад, брикс
Политика, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, БРИКС
20:49 28.10.2024
 
"Мир не будет прежним". В Венгрии оценили итоги саммита БРИКС в Казани

Венгерский политик Тюрмер: после саммита БРИКС в Казани мир не будет прежним

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 28 окт - ПРАЙМ. После проведения саммита БРИКС в Казани мир не уже будет прежним, считает председатель венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
"Неприемлем мир, где одна или несколько стран хотят править другими. На прошлой неделе в России в Казани заседали главы стран БРИКС. После встречи в Казани мир уже не такой, каким был до сих пор. Мы получили важное послание: давайте строить мир, где не одна страна правит, а мы вместе принимаем решение о своей судьбе", — сказал он, выступая на акции, организованной "Венгерским форумом мира" с критикой политики НАТО.
По мнению Тюрмера, в новом мире смогут "сосуществовать социалистический Китай и капиталистические страны", так как целью объединения является "не эксплуатировать друг друга, а помогать друг другу развиваться и взаимно выстраивать мир и безопасность, где атмосфера доверительная и не враждебная".
Политик подчеркнул, что "рядом с нами рождается новый мир, наша задача — двигаться в его сторону", при этом генсек НАТО "оставляет без внимания требования нового мира".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. До этого он сказал, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Посол рассказал о странах, имеющих "беспрецедентный интерес" к БРИКС
06:57
 
ПолитикаВЕНГРИЯЗАПАДБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала