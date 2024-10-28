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Британия расширила антироссийский санкционный список - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - 28.10.2024, ПРАЙМ
Британия расширила антироссийский санкционный список
Лондон расширил антироссийский санкционный список, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского кабмина. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:17+0300
2024-10-28T17:20+0300
политика
великобритания
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Лондон расширил антироссийский санкционный список, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского кабмина.В документе сказано, что в список добавили шесть новых наименований в рамках российского санкционного режима".Под ограничения Лондона попали группа компаний "Структура", Агентство социального проектирования (АСП) и всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог".Кроме того, Британия ввела санкции в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, директора программы АСП Андрея Перлы, а также владельца ГК "Структура" Николая Тупикина.
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великобритания, россия, санкции против рф
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
17:17 28.10.2024 (обновлено: 17:20 28.10.2024)
 
Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список на шесть позиций

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Лондон расширил антироссийский санкционный список, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского кабмина.
В документе сказано, что в список добавили шесть новых наименований в рамках российского санкционного режима".
Под ограничения Лондона попали группа компаний "Структура", Агентство социального проектирования (АСП) и всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог".
Кроме того, Британия ввела санкции в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, директора программы АСП Андрея Перлы, а также владельца ГК "Структура" Николая Тупикина.
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