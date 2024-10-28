https://1prime.ru/20241028/sanktsii-852474827.html

Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список - 28.10.2024, ПРАЙМ

Британия расширила антироссийский санкционный список

Лондон расширил антироссийский санкционный список, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского кабмина. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T17:17+0300

2024-10-28T17:17+0300

2024-10-28T17:20+0300

политика

великобритания

россия

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83511/19/835111924_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_6e945335d9b1425456dfebc15c48bb21.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Лондон расширил антироссийский санкционный список, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского кабмина.В документе сказано, что в список добавили шесть новых наименований в рамках российского санкционного режима".Под ограничения Лондона попали группа компаний "Структура", Агентство социального проектирования (АСП) и всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог".Кроме того, Британия ввела санкции в отношении основателя АСП Ильи Гамбашидзе, директора программы АСП Андрея Перлы, а также владельца ГК "Структура" Николая Тупикина.

https://1prime.ru/20241027/torgovlya-852454099.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, россия, санкции против рф