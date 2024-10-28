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Эксперты зафиксировали снижение склонности россиян к сбережению - 28.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперты зафиксировали снижение склонности россиян к сбережению
Эксперты зафиксировали снижение склонности россиян к сбережению - 28.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты зафиксировали снижение склонности россиян к сбережению
Склонность россиян к сбережению в октябре снизилась: доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T16:50+0300
2024-10-28T16:51+0300
экономика
россия
сбережения
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Склонность россиян к сбережению в октябре снизилась: доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, уменьшилась за месяц на 2,3 процентных пункта, до 51,5%, следует из материалов исследования инФОМа по заказу Банка России. "Склонность респондентов к сбережению в октябре снизилась. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, уменьшилась до 51,5% (-2,3 п.п. м/м; -3,8 п.п. г/г)", - говорится в информационно-аналитическом материале "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" за октябрь. Доля тех, кто предпочитает тратить, составила 30,8% (+3,3 п.п. к показателю за предыдущий месяц и +5,4 п.п. к показателю годом ранее). "Ответы респондентов на вопрос о предпочитаемых формах хранения сбережений в октябре почти не изменились. Доля тех, кто считает, что деньги сейчас лучше хранить на счете в банке, составила 44% (+1 п.п. м/м; +6 п.п. г/г). Доля респондентов, предпочитающих хранить деньги в наличной форме, была равна 28% (без изменений м/м; -6 п.п. г/г)", - добавляется там же.
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россия, сбережения
Экономика, РОССИЯ, сбережения
16:50 28.10.2024 (обновлено: 16:51 28.10.2024)
 
Эксперты зафиксировали снижение склонности россиян к сбережению

ИнФОМ: склонность россиян к сбережению в октябре снизилась на 2,3%

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Склонность россиян к сбережению в октябре снизилась: доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, уменьшилась за месяц на 2,3 процентных пункта, до 51,5%, следует из материалов исследования инФОМа по заказу Банка России.
"Склонность респондентов к сбережению в октябре снизилась. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, уменьшилась до 51,5% (-2,3 п.п. м/м; -3,8 п.п. г/г)", - говорится в информационно-аналитическом материале "Инфляционные ожидания и потребительские настроения" за октябрь.
Доля тех, кто предпочитает тратить, составила 30,8% (+3,3 п.п. к показателю за предыдущий месяц и +5,4 п.п. к показателю годом ранее).
"Ответы респондентов на вопрос о предпочитаемых формах хранения сбережений в октябре почти не изменились. Доля тех, кто считает, что деньги сейчас лучше хранить на счете в банке, составила 44% (+1 п.п. м/м; +6 п.п. г/г). Доля респондентов, предпочитающих хранить деньги в наличной форме, была равна 28% (без изменений м/м; -6 п.п. г/г)", - добавляется там же.
Подарки - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
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