https://1prime.ru/20241028/smartfon-852463033.html

СМИ: в России подорожали смартфоны

СМИ: в России подорожали смартфоны - 28.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: в России подорожали смартфоны

Смартфоны в российских магазинах выросли в цене на 12% с начала 2024 года, средняя цена составила 23,9 тысячи рублей, сообщает издание "Известия" со ссылкой на... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T09:42+0300

2024-10-28T09:42+0300

2024-10-28T09:43+0300

продажи смартфонов

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Смартфоны в российских магазинах выросли в цене на 12% с начала 2024 года, средняя цена составила 23,9 тысячи рублей, сообщает издание "Известия" со ссылкой на заявление "Марвел-Дистрибуции"."Одна из причин повышения цен — выросший курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Вторая причина — это рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ритейлеров", — объяснили эксперты.Согласно данным "М.Видео–Эльдорадо", с января текущего года россияне приобрели около 22,3 миллиона смартфонов на сумму, превысившую 528 миллиардов рублей. Самыми популярными брендами компания назвала Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix. В "Авито" также предупредили о сезонном росте спроса на электронику перед Новым годом.

https://1prime.ru/20241028/napitok-852462088.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

продажи смартфонов, россия