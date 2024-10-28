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СМИ: в России подорожали смартфоны
СМИ: в России подорожали смартфоны - 28.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России подорожали смартфоны
Смартфоны в российских магазинах выросли в цене на 12% с начала 2024 года, средняя цена составила 23,9 тысячи рублей, сообщает издание "Известия" со ссылкой на... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T09:42+0300
2024-10-28T09:42+0300
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продажи смартфонов
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Смартфоны в российских магазинах выросли в цене на 12% с начала 2024 года, средняя цена составила 23,9 тысячи рублей, сообщает издание "Известия" со ссылкой на заявление "Марвел-Дистрибуции"."Одна из причин повышения цен — выросший курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Вторая причина — это рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ритейлеров", — объяснили эксперты.Согласно данным "М.Видео–Эльдорадо", с января текущего года россияне приобрели около 22,3 миллиона смартфонов на сумму, превысившую 528 миллиардов рублей. Самыми популярными брендами компания назвала Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix. В "Авито" также предупредили о сезонном росте спроса на электронику перед Новым годом.
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продажи смартфонов, россия
продажи смартфонов, РОССИЯ
СМИ: в России подорожали смартфоны
"Известия": с начала года смартфоны в России подорожали на 12%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ.
Смартфоны в российских магазинах выросли в цене на 12% с начала 2024 года, средняя цена составила 23,9 тысячи рублей, сообщает издание "Известия
" со ссылкой на заявление "Марвел-Дистрибуции".
"Одна из причин повышения цен — выросший курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Вторая причина — это рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ритейлеров", — объяснили эксперты.
Согласно данным "М.Видео–Эльдорадо", с января текущего года россияне приобрели около 22,3 миллиона смартфонов на сумму, превысившую 528 миллиардов рублей. Самыми популярными брендами компания назвала Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix. В "Авито" также предупредили о сезонном росте спроса на электронику перед Новым годом.
В России с начала года выросли продажи трех алкогольных напитков