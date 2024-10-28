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СМИ раскрыли, как Трамп может урегулировать украинский конфликт
СМИ раскрыли, как Трамп может урегулировать украинский конфликт - 28.10.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как Трамп может урегулировать украинский конфликт
Действия кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США по решению украинского конфликта могут представлять собой измененные минские... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T12:51+0300
2024-10-28T12:51+0300
2024-10-28T12:53+0300
политика
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Действия кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США по решению украинского конфликта могут представлять собой измененные минские соглашения, сообщает издание Financial Times, сославшисьна одного из советников политика. "На этот раз, по словам советника, будут установлены механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договоренностей. Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН", - приводит подробности газета. Источник также сообщил, что Вашингтон будет намерен максимально отойти от послевоенного восстановления и обеспечения безопасности Украины, а потому все обязательства лягут исключительно на европейских лидеров.
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Политика, Дональд Трамп, ЕВРОПА
СМИ раскрыли, как Трамп может урегулировать украинский конфликт
FT: Трамп может предложить новые минские соглашения по Украине и ввод европейских сил
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ.
Действия кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США по решению украинского конфликта могут представлять собой измененные минские соглашения, сообщает издание Financial Times
, сославшисьна одного из советников политика.
"На этот раз, по словам советника, будут установлены механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договоренностей. Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН", - приводит подробности газета.
Источник также сообщил, что Вашингтон будет намерен максимально отойти от послевоенного восстановления и обеспечения безопасности Украины, а потому все обязательства лягут исключительно на европейских лидеров.
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