https://1prime.ru/20241028/sport-852462803.html

Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор

Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор - 28.10.2024, ПРАЙМ

Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор

Многим спортсменам из стран Запада приходится скрывать свое желание принимать участие в организованных Россией турнирах, рассказал сенатор от парламента Крыма,... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T09:16+0300

2024-10-28T09:16+0300

2024-10-28T09:16+0300

политика

запад

санкции против рф

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многим спортсменам из стран Запада приходится скрывать свое желание принимать участие в организованных Россией турнирах, рассказал сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости. "В целом я могу сказать, что очень многие западные спортсмены не могут афишировать то, что они дружат с представителем России", - добавил он.Карякин также отметил, что некоторые спортсмены продолжают участвовать в российских соревнования вопреки ограничениям.

https://1prime.ru/20241028/pozitsiya-852461110.html

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запад, санкции против рф