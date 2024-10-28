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Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор
Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор - 28.10.2024, ПРАЙМ
Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор
Многим спортсменам из стран Запада приходится скрывать свое желание принимать участие в организованных Россией турнирах, рассказал сенатор от парламента Крыма,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T09:16+0300
2024-10-28T09:16+0300
политика
запад
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многим спортсменам из стран Запада приходится скрывать свое желание принимать участие в организованных Россией турнирах, рассказал сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости. "В целом я могу сказать, что очень многие западные спортсмены не могут афишировать то, что они дружат с представителем России", - добавил он.Карякин также отметил, что некоторые спортсмены продолжают участвовать в российских соревнования вопреки ограничениям.
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запад
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запад, санкции против рф
Политика, ЗАПАД, санкции против РФ
09:16 28.10.2024
 
Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор

Карякин: западные спортсмены вынуждены скрывать свое желание участвовать в турнирах в РФ

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкФестиваль спорта на RAY Сириус Автодром
Фестиваль спорта на RAY Сириус Автодром - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многим спортсменам из стран Запада приходится скрывать свое желание принимать участие в организованных Россией турнирах, рассказал сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"В целом я могу сказать, что очень многие западные спортсмены не могут афишировать то, что они дружат с представителем России", - добавил он.
Карякин также отметил, что некоторые спортсмены продолжают участвовать в российских соревнования вопреки ограничениям.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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