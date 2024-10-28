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Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор
Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор - 28.10.2024, ПРАЙМ
Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор
Многим спортсменам из стран Запада приходится скрывать свое желание принимать участие в организованных Россией турнирах, рассказал сенатор от парламента Крыма,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T09:16+0300
2024-10-28T09:16+0300
2024-10-28T09:16+0300
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многим спортсменам из стран Запада приходится скрывать свое желание принимать участие в организованных Россией турнирах, рассказал сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости. "В целом я могу сказать, что очень многие западные спортсмены не могут афишировать то, что они дружат с представителем России", - добавил он.Карякин также отметил, что некоторые спортсмены продолжают участвовать в российских соревнования вопреки ограничениям.
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Политика, ЗАПАД, санкции против РФ
Западные спортсмены скрывают свою дружбу с россиянами, заявил сенатор
Карякин: западные спортсмены вынуждены скрывать свое желание участвовать в турнирах в РФ
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Многим спортсменам из стран Запада приходится скрывать свое желание принимать участие в организованных Россией турнирах, рассказал сенатор от парламента Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"В целом я могу сказать, что очень многие западные спортсмены не могут афишировать то, что они дружат с представителем России", - добавил он.
Карякин также отметил, что некоторые спортсмены продолжают участвовать в российских соревнования вопреки ограничениям.
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