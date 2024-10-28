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ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях - 28.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241028/stavka-852462504.html
ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях
ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях - 28.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях
ВТВ с 28 октября повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная составляет 22%, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T08:56+0300
2024-10-28T10:07+0300
втб
экономика
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ВТВ с 28 октября повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная составляет 22%, сообщила пресс-служба кредитной организации. "С понедельника ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях - в среднем на 1 п.п. Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода – до 22% годовых", - говорится в сообщении. На три или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. А при открытии депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) ставка составит до 28% годовых. Такой вклад доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ, при ряде условий, указывают там. В минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. "Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их "вдолгую", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. ВТБ действует на опережение и с сегодняшнего дня повышает свои депозитные ставки, а в ближайшее время то же произойдет и для накопительных счетов, добавил он. В банке также напомнили, что ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35% с начала года, до 9,3 триллиона рублей. А до конца текущего года портфель ВТБ превысит 10 триллионов рублей, считают там.К концу года рынок привлечения в стране может достигнуть рекордных 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 триллиона рублей, прирост составит 29% по сравнению с 26% годом ранее, также указывает банк.
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втб
ВТБ, Экономика
08:56 28.10.2024 (обновлено: 10:07 28.10.2024)
 
ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях

ВТБ с 28 октября повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная составляет 22%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ВТВ с 28 октября повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная составляет 22%, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"С понедельника ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях - в среднем на 1 п.п. Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода – до 22% годовых", - говорится в сообщении. На три или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. А при открытии депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) ставка составит до 28% годовых. Такой вклад доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ, при ряде условий, указывают там.
В минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
"Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их "вдолгую", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
Турецкий сценарий нам не нужен
08:43
ВТБ действует на опережение и с сегодняшнего дня повышает свои депозитные ставки, а в ближайшее время то же произойдет и для накопительных счетов, добавил он.
В банке также напомнили, что ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35% с начала года, до 9,3 триллиона рублей. А до конца текущего года портфель ВТБ превысит 10 триллионов рублей, считают там.
К концу года рынок привлечения в стране может достигнуть рекордных 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 триллиона рублей, прирост составит 29% по сравнению с 26% годом ранее, также указывает банк.
 
ЭкономикаВТБ
 
 
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