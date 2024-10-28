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"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы - 28.10.2024, ПРАЙМ
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"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы
"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы
Перспективы дальнейшей поддержки западных стран киевского режима становятся все более туманными с приближением президентских выборов в Штатах. Вероятно, Европа... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T09:28+0300
2024-10-28T09:28+0300
политика
сша
украина
выборы в сша
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Перспективы дальнейшей поддержки западных стран киевского режима становятся все более туманными с приближением президентских выборов в Штатах. Вероятно, Европа не сможет оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется", если Белый дом возглавит республиканец Дональд Трамп, передает издание Washington Post."Столько, сколько потребуется" по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится", — подчеркнули авторы статьи.В материале также обращается внимание на то, что Европа "замерла" в принятии решений по Украине, ожидая исход выборов в США. Так, экс-посол Британии в Североатлантическом альянсе Адам Томпсон объяснил, что европейские лидеры опасаются политики Трампа в связи с ее непредсказуемостью.
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сша, украина, выборы в сша
Политика, США, УКРАИНА, выборы в США
09:28 28.10.2024
 
"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы

WP: Европе будет сложно поддерживать Украину в случае победы Трампа

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Перспективы дальнейшей поддержки западных стран киевского режима становятся все более туманными с приближением президентских выборов в Штатах. Вероятно, Европа не сможет оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется", если Белый дом возглавит республиканец Дональд Трамп, передает издание Washington Post.
"Столько, сколько потребуется" по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится", — подчеркнули авторы статьи.
В материале также обращается внимание на то, что Европа "замерла" в принятии решений по Украине, ожидая исход выборов в США. Так, экс-посол Британии в Североатлантическом альянсе Адам Томпсон объяснил, что европейские лидеры опасаются политики Трампа в связи с ее непредсказуемостью.
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