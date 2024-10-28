https://1prime.ru/20241028/strakh-852462918.html
"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы
"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы
Перспективы дальнейшей поддержки западных стран киевского режима становятся все более туманными с приближением президентских выборов в Штатах. Вероятно, Европа... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T09:28+0300
2024-10-28T09:28+0300
2024-10-28T09:28+0300
политика
сша
украина
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_c9de8a876332aa75a5a332ff7be05192.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Перспективы дальнейшей поддержки западных стран киевского режима становятся все более туманными с приближением президентских выборов в Штатах. Вероятно, Европа не сможет оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется", если Белый дом возглавит республиканец Дональд Трамп, передает издание Washington Post."Столько, сколько потребуется" по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится", — подчеркнули авторы статьи.В материале также обращается внимание на то, что Европа "замерла" в принятии решений по Украине, ожидая исход выборов в США. Так, экс-посол Британии в Североатлантическом альянсе Адам Томпсон объяснил, что европейские лидеры опасаются политики Трампа в связи с ее непредсказуемостью.
https://1prime.ru/20241028/bezhentsy-852461870.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852059047_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_eeea2957715bbeee624360c046ee0a29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, выборы в сша
Политика, США, УКРАИНА, выборы в США
"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы
WP: Европе будет сложно поддерживать Украину в случае победы Трампа
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ.
Перспективы дальнейшей поддержки западных стран киевского режима становятся все более туманными с приближением президентских выборов в Штатах. Вероятно, Европа не сможет оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется", если Белый дом возглавит республиканец Дональд Трамп, передает издание Washington Post
.
"Столько, сколько потребуется" по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится", — подчеркнули авторы статьи.
В материале также обращается внимание на то, что Европа "замерла" в принятии решений по Украине, ожидая исход выборов в США. Так, экс-посол Британии в Североатлантическом альянсе Адам Томпсон объяснил, что европейские лидеры опасаются политики Трампа в связи с ее непредсказуемостью.
"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности