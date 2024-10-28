https://1prime.ru/20241028/strakh-852462918.html

"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы

"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Становится сложнее": в США назвали главный страх Европы

Перспективы дальнейшей поддержки западных стран киевского режима становятся все более туманными с приближением президентских выборов в Штатах. Вероятно, Европа... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T09:28+0300

2024-10-28T09:28+0300

2024-10-28T09:28+0300

политика

сша

украина

выборы в сша

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Перспективы дальнейшей поддержки западных стран киевского режима становятся все более туманными с приближением президентских выборов в Штатах. Вероятно, Европа не сможет оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется", если Белый дом возглавит республиканец Дональд Трамп, передает издание Washington Post."Столько, сколько потребуется" по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится", — подчеркнули авторы статьи.В материале также обращается внимание на то, что Европа "замерла" в принятии решений по Украине, ожидая исход выборов в США. Так, экс-посол Британии в Североатлантическом альянсе Адам Томпсон объяснил, что европейские лидеры опасаются политики Трампа в связи с ее непредсказуемостью.

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сша, украина, выборы в сша