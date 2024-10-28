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Компания CrowdStrike подала в суд на авиаперевозчика Delta, сообщили СМИ

Компания CrowdStrike подала в суд на авиаперевозчика Delta, сообщили СМИ - 28.10.2024, ПРАЙМ

Компания CrowdStrike подала в суд на авиаперевозчика Delta, сообщили СМИ

Компания CrowdStrike подала в суд против американской авиакомпании Delta Air Lines, которая ранее потребовала возместить через суд более 500 миллионов долларов... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T21:25+0300

2024-10-28T21:25+0300

2024-10-28T21:25+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Компания CrowdStrike подала в суд против американской авиакомпании Delta Air Lines, которая ранее потребовала возместить через суд более 500 миллионов долларов ущерба после глобального сбоя, сообщает агентство Reuters. Ранее телеканал CNBC со ссылкой на текст судебного иска сообщал, что Delta Air Lines подала в пятницу иск в против компании CrowdStrike, требуя возмещения более 500 миллионов долларов ущерба. По сообщению телеканала, Delta Air Lines заявила, что отключала автоматические обновления от CrowdStrike, однако обновление, приведшее к глобальному сбою, все равно попало на ее компьютеры. По утверждению авиакомпании, приложение CrowdStrike создало и использовало несанкционнированный доступ к системе Windows, которого Delta не разрешала. По данным агентства, CrowdStrike также подала судебный иск против авиакомпании в пятницу. Компания требует решения по установительному иску и компенсацию судебных издержек. "В CrowdStrike заявили, что подали в суд, чтобы дать понять, что компания не причинила ущерба, о котором заявляет Delta Air Lines, и что Delta неоднократно отказывалась от помощи как со стороны CrowdStrike, так и со стороны Microsoft", - отмечает агентство. Агентство отмечает со ссылкой на иск CrowdStrike, что компания обвиняет Delta Air Lines в том, что собственные действия и технологии авиакомпании привели проблемам с возобновлением нормальной работы. В начале августа агентство Блумберг сообщило, что Delta Air Lines подтвердила, что подала судебные иски против компаний CrowdStrike и Microsoft, чтобы возместить убытки после сбоя техники, работающей на базе Windows. Как отмечало агентство, авиаперевозчик оценивал прямой ущерб в том квартале в 380 миллионов долларов. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Управление гражданской авиации США сообщало, что ряд американских авиакомпаний, в числе которых United Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Airlines и American Airlines, приостановили полеты из-за проблемы со связью. Ранее телеканал CNBC сообщал, что авиакомпания Delta Air Lines намерена потребовать компенсацию от компаний CrowdStrike и Microsoft за полученный ею ущерб от глобального технического сбоя, произошедшего в июле. Позднее телеканал сообщал, что глава Delta Air Lines Эд Бастиан заявил, что компания CrowdStrike не предложила финансовой помощи для преодоления ущерба, нанесённого глобальным техническим сбоем. Бастиан также заявил, что ущерб от сбоя обойдётся Delta в 500 миллионов долларов, поскольку авиакомпания была вынуждена отменить более четырех тысяч рейсов.

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