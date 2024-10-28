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В Госдуму внесли проект о сокращении срока действия полисов ОСГОП для такси
В Госдуму внесли проект о сокращении срока действия полисов ОСГОП для такси - 28.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о сокращении срока действия полисов ОСГОП для такси
Законопроект, допускающий сокращение до 10 дней срока действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) легковым... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T18:33+0300
2024-10-28T18:33+0300
2024-10-28T18:33+0300
россия
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законопроект
такси
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Законопроект, допускающий сокращение до 10 дней срока действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) легковым такси, внесен в Госдуму, следует из ее базы данных. Документ внесен председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и членом комитета Николаем Цедом. Он направлен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на развитие инструментов занятости населения. Законопроект предусматривает, что при перевозках пассажиров легковым такси срок действия договора ОСГОП может быть менее года, но не может быть менее 10 дней. Такой договор вступает в силу через три дня после уплаты страхователем страховой премии, если в договоре не установлен иной срок вступления его в силу. Сейчас перевозчики легковым такси обязаны заключить договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. При этом срок действия такого договора не может быть менее года. "Вместе с тем анализ правоприменительной практики показал, что в ряде случаев лицам, осуществляющим перевозки легковым такси, интересны сокращенные сроки действия договоров ОСГОП", - сказано в пояснительной записке. Например, годовой срок действия договора "не всегда оптимален для перевозчиков - физических лиц, которые зачастую осуществляют такую деятельность не на постоянной основе, а периодически, в качестве подработки", отмечается там же.
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россия, госдума, законопроект, такси
РОССИЯ, Госдума, законопроект, такси
В Госдуму внесли проект о сокращении срока действия полисов ОСГОП для такси
В ГД внесли проект о снижении до 10 дней срока действия полисов ОСГОП для такси
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Законопроект, допускающий сокращение до 10 дней срока действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) легковым такси, внесен в Госдуму, следует из ее базы данных.
Документ внесен председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и членом комитета Николаем Цедом. Он направлен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на развитие инструментов занятости населения.
Законопроект предусматривает, что при перевозках пассажиров легковым такси срок действия договора ОСГОП может быть менее года, но не может быть менее 10 дней. Такой договор вступает в силу через три дня после уплаты страхователем страховой премии, если в договоре не установлен иной срок вступления его в силу.
Сейчас перевозчики легковым такси обязаны заключить договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. При этом срок действия такого договора не может быть менее года.
"Вместе с тем анализ правоприменительной практики показал, что в ряде случаев лицам, осуществляющим перевозки легковым такси, интересны сокращенные сроки действия договоров ОСГОП", - сказано в пояснительной записке. Например, годовой срок действия договора "не всегда оптимален для перевозчиков - физических лиц, которые зачастую осуществляют такую деятельность не на постоянной основе, а периодически, в качестве подработки", отмечается там же.
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