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В зоне СВО появились танки с "дредами"
В зоне СВО появились танки с "дредами" - 28.10.2024, ПРАЙМ
В зоне СВО появились танки с "дредами"
Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг"придумали защитный мангал от FPV-дронов, теперь танки имеют своеобразную "прическу",... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T06:22+0300
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2024-10-28T06:22+0300
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ДОНЕЦК, 28 окт - ПРАЙМ. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг"придумали защитный мангал от FPV-дронов, теперь танки имеют своеобразную "прическу", напоминающую дреды,сообщил корреспондент РИА Новости. Сама конструкция является надстройкой над башней танка в виде "мангала", который представляет собой закрепленные по периметру крыши стальные канаты. При этом расстояние между частями не позволяет FPV-дрону повредить танк при попадании. Эксперты отмечают, что шансы все же пробить такое укрепления практически равны нулю."Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV-шка ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она", - объяснил командир танка с позывным Федя.
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танки, вс россии
Вооружения, Танки, ВС России
В зоне СВО появились танки с "дредами"
Танкисты создали защитный мангал от FPV-дронов, напоминающий "дреды"
ДОНЕЦК, 28 окт - ПРАЙМ. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг"придумали защитный мангал от FPV-дронов, теперь танки имеют своеобразную "прическу", напоминающую дреды,сообщил корреспондент РИА Новости.
Сама конструкция является надстройкой над башней танка в виде "мангала", который представляет собой закрепленные по периметру крыши стальные канаты. При этом расстояние между частями не позволяет FPV-дрону повредить танк при попадании. Эксперты отмечают, что шансы все же пробить такое укрепления практически равны нулю.
"Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV-шка ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она", - объяснил командир танка с позывным Федя.
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