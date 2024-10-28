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"Так начинался майдан". Пушков объяснил, зачем европолитики едут в Тбилиси
"Так начинался майдан". Пушков объяснил, зачем европолитики едут в Тбилиси - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Так начинался майдан". Пушков объяснил, зачем европолитики едут в Тбилиси
Европейские политики после окончания парламентских выборов в Грузии поехали в Тбилиси. Примерно так же десять лет назад начинался майдан на Украине. Об этом... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T22:30+0300
2024-10-28T22:30+0300
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политика
грузия
парламентские выборы
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алексей пушков
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Европейские политики после окончания парламентских выборов в Грузии поехали в Тбилиси. Примерно так же десять лет назад начинался майдан на Украине. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков. "(Глава Еврокомиссии — ред.) Урсула фон дер Ляйен отправилась в Тбилиси выступать на митинге оппозиции. Примерно так же десять лет тому назад, зимой 2013-го начинался украинский майдан", — написал он в своем Telegram-канале. Пушков напомнил, что в Киев ринулись представители стран Евросоюза и США — министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты — "срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России". Но история "не должна повториться дважды", считает Пушков. В понедельник некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны. К тако акции ранее призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что согласно грузинской конституции президент должен быть беспартийным. У многих участников митинга были флаги Грузии, ЕС или Украины. Парламентские выборы проходили в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК.
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грузия, парламентские выборы, протесты, алексей пушков
Политика, ГРУЗИЯ, парламентские выборы, протесты, Алексей Пушков
"Так начинался майдан". Пушков объяснил, зачем европолитики едут в Тбилиси
Пушков: европейские политики отправились в Тбилиси, как и ранее на майдан
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Европейские политики после окончания парламентских выборов в Грузии поехали в Тбилиси. Примерно так же десять лет назад начинался майдан на Украине. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.
"(Глава Еврокомиссии — ред.) Урсула фон дер Ляйен отправилась в Тбилиси выступать на митинге оппозиции. Примерно так же десять лет тому назад, зимой 2013-го начинался украинский майдан", — написал он в своем Telegram-канале.
Пушков напомнил, что в Киев ринулись представители стран Евросоюза и США — министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты — "срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России".
Но история "не должна повториться дважды", считает Пушков.
В понедельник некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны. К тако акции ранее призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что согласно грузинской конституции президент должен быть беспартийным. У многих участников митинга были флаги Грузии, ЕС или Украины.
Парламентские выборы проходили в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК.
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